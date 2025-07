Renato Gaúcho revela conversa com elenco do Fluminense: ‘Hora de virar a página’

Após a histórica campanha no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília) para medir forças com o Cruzeiro pelo Brasileirão. Assim, antes do duelo no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho afirmou que conversou com o elenco para virar a página e voltar a realidade do futebol brasileiro.

”Bom, acho que acima de tudo, ontem mesmo já tive uma um bate-papo com o meu grupo, é virar chave, virar página, voltamos para nossa realidade. Dei os parabéns para eles novamente pelo por tudo que eles fizeram na Copa do Mundo, que foi maravilhoso em todos os sentidos. Agora a nossa realidade de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma competição longa, difícil, muito difícil.”, disse à FluTV.

Antes de embarcar para os Estados Unidos, o Tricolor ocupava a 6ª colocação do Brasileirão, com 20 pontos. No entanto, como tem dois jogos a menos, viu o arquirrival Botafogo o ultrapassar na classificação. Na sequência, o time terá três confrontos diretos no Maracanã par dar um salto na tabela, diante de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

Confiança no elenco tricolor

O comandante tricolor ressaltou que o elenco provou, no Mundial, para a torcida que pode chegar longe. Além disso, ele esbanjou confiança para jogar de igual para igual, seja contra quem for.

”Eu espero que a dedicação, a entrega seja a mesma que a gente vinha tendo aqui no Brasil, que nós tivemos lá na Copa do Mundo, para que a gente dê prosseguimento no nosso trabalho e que a gente possa continuar pontuando no Campeonato Brasileiro também. Eu acho que esse Mundial foi fundamental para que a gente pudesse recuperar alguns jogadores que a torcida ainda estava em dúvida”, salientou.

“Eles provaram o valor deles e acima de tudo a confiança. A confiança que o grupo teve neste Mundial é que a gente tem que dar sequência neste trabalho aqui no Campeonato Brasileiro. Justamente por isso, se provar no Mundial jogando contra os grandes, contra os melhores que eles têm condições de jogar praticamente de igual para igual. A gente vai continuar respeitando todos os nossos adversários aqui no Brasil, mas a gente vai jogar com a bola, a gente vai jogar sem a bola, a gente vai marcar”, finalizou Renato.

