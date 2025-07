Lucas Moura desfalca o São Paulo contra o Corinthians

O São Paulo não terá Lucas Moura no clássico com o Corinthians, neste sábado (19), às 21h, no Morumbis, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante segue com dores decorrentes de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, lesão sofrida há mais de quatro meses, e ainda não está apto para retornar aos gramados.

Apesar de já estar integrado e participar de algumas atividades com o elenco, Lucas realiza um cronograma específico de recuperação, o que impede sua liberação para jogos. O camisa 7 chegou a ser preparado para atuar no Majestoso, mas o incômodo persiste. Assim, o clube optou por adiar o retorno por mais uma ou duas semanas, para evitar riscos de nova regressão no tratamento.

A contusão de Lucas ocorreu no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Desde então, o ídolo são-paulino soma apenas dois jogos disputados: contra o Fortaleza, no dia 2 de maio, e diante do Alianza Lima, no dia 6. Em ambas as partidas, ele atuou por menos de 30 minutos e voltou a sentir dores, sendo novamente vetado.

Apesar de a lesão não ter exigido cirurgia, o jogador já revelou que o trauma no joelho foi comparável a uma “batida de carro”. As dores, embora intermitentes, continuam limitando seus movimentos. Por isso, o clube só pretende liberá-lo quando estiver completamente livre de restrições físicas.

No total, Lucas Moura já ficou fora de dez partidas desde que sofreu a lesão. Mesmo com sua recuperação em curso, o departamento médico do São Paulo adota cautela para evitar que o jogador tenha uma nova recaída.

