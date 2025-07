Duelo com o Cruzeiro deve marcar último capítulo de Arias no Fluminense

Com o desempenho no Mundial de Clubes, John Arias, do Fluminense, voltou a chamar a atenção do futebol europeu e tem acerto encaminhado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Assim, o confronto do Tricolor com o Cruzeiro, que ocorre nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, tende a ser a despedida da uma passagem vitoriosa do colombiano.

A transação deve girar em torno de 22 milhões de euros por 90% dos direitos do colombiano. Nesse sentido, 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) entre valores fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) variáveis de acordo com metas do jogador no clube inglês.

O Fluminense manterá 10% dos direitos sobre uma venda futura, assim como terá uma cláusula de preferência de compra, em caso de retorno do atleta ao futebol brasileiro.

Afinal, o jogador construiu uma trajetória de gols, assistências e títulos, que o alçou a figura de ídolo da torcida tricolor. Contratado em por 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação da época), o colombiano chamou a atenção da diretoria. Isso ocorreu depois do duelo com o Santa Fe pela Libertadores de 2021.

Idolatria e garçom do futebol brasileiro

O jogador não firmou nos primeiros meses, mas passou a ter mais oportunidades com Abel Braga até ser protagonista sob o comando de Fernando Diniz. A partir de 2023, conquistou dois estaduais em cima do Flamengo, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana (em 2024).

Além disso, é o jogador com mais assistências no futebol brasileiro e o atleta de linha que mais entrou em campo pelo Tricolor desde 2022. Ao todo, ele acumula 54 assistências, seguido por Arrascaeta, do Flamengo, com 48, e Raphael Veiga, do Palmeiras, com 39.

Durante essa passagem, Arias disputou 208 jogos pelo Fluminense (189 como titular e 19 como reserva). Somente o goleiro Fábio, com 224 partidas, atuou mais que ele pelo Tricolor, no período.

