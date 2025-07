Diretor da Lazio esfria interesse do Flamengo por Castellanos: ‘Não está à venda’

De olho no mercado para a sequência da temporada, o Flamengo tem interesse no centroavante Taty Castellanos, da Lazio. No entanto, não será fácil convencer o clube italiano a liberar o atleta, de 26 anos. Isso porque o diretor de futebol Angelo Fabiani revelou que não há qualquer interesse em negociar o jogador, que é um dos destaques do time. A informação é do portal “ge”.

“Nenhuma proposta foi feita (pelo Flamengo) e o jogador não está à venda”, disse o dirigente.

Vale lembrar que, em junho, a imprensa italiana noticiou que uma negociação pelo jogador giraria entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 227 e R$ 259 milhões).

Além disso, outro ponto que dificulta uma possível venda é que o clube sofreu embargo dos órgãos reguladores do futebol italiano e não pode contratar até 30 de setembro. Nesse sentido, a Lazio não tem interesse em se desfazer de algum dos principais nomes do elenco, no momento.

Por outro lado, o Rubro-Negro tenta utilizar esse transferban a seu favor para convencer os italianos em uma possível liberação ainda nesta janela de transferência. O valor da transação poderia ajudar o clube italiano a equilibrar as contas e encerrar, de forma oficial, a restrição financeira.

O Flamengo, então, tentará uma oferta de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para abrir conversas. Até o momento, não houve conversas entre os clubes e o foco é convencer o jogador a deixar a Europa e atuar no futebol brasileiro. Fora o argentino, a Lazio só tem o senegalês Boulaye Dia, o que evidencia a falta de opção no elenco.

Números com a camisa azul

Castellanos, que ficou fora do último treino da Lazio porque sentiu um problema muscular na panturrilha, disputou 40 jogos na temporada passada, marcou 14 gols e deu cinco assistências. Com a camisa do Girona, da Espanha, ele fez 37 jogos e marcou 14 gols. Revelado pela Universidad de Chile, atuou pelo Torque (Uruguai) antes de ingressar na MLS pelo New York City. Foram cinco temporadas nos Estados Unidos, com 134 jogos, 59 gols e 21 assistências. Por fim, além de Taty Castellanos, o clube já esteve ligado a Mikey Johnston, do West Bromwich, da Inglaterra, Noah Okafor, que pertence ao Milan, em negociações que não se concretizaram.

