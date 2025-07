Neymar defende Danilo de ofensas da torcida do Santos: ‘Respeita, p…’

Durante a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo, na noite da última quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, um episódio fora das quatro linhas chamou atenção: Neymar saiu em defesa do lateral-direito Danilo, do time adversário, após o jogador rubro-negro ser hostilizado por torcedores santistas.

A situação ocorreu quando a partida estava paralisada e ambos os jogadores estavam próximos à lateral do campo, perto da arquibancada. Nesse momento, alguns torcedores do Santos começaram a vaiar e xingar Danilo, que atuou pelo clube entre 2010 e 2011, mas decidiu seguir carreira fora do país e, mais recentemente, acertou com o Flamengo após o retorno ao futebol brasileiro.

As críticas incluíram gritos de “mercenário”, em referência à escolha do lateral de vestir a camisa do Rubro-Negro em vez de retornar ao clube da Vila. Neymar, incomodado com os ataques ao amigo e ex-companheiro de Santos e Seleção Brasileira, não se calou.

“Ei, ei, c… não. Respeita, p…”, disparou Neymar, pedindo respeito à história de Danilo no clube.

Neymar defendo o seu amigo Danilo, que estava sendo chamado de mercenário por um torcedor do Santos. FODA! ???????? pic.twitter.com/GRPeg8AVCE — Que Jogada! (@QueJogadaQJ) July 17, 2025

Jogadores conquistaram a Libertadores de 2011 pelo Santos

Danilo foi peça fundamental no elenco campeão da Libertadores de 2011, ao lado de Neymar. Aliás, ele também conquistou o Paulista de 2011 com o Peixe, antes de se transferir para o futebol europeu. A amizade entre os dois jogadores remonta à base do clube e se fortaleceu ao longo das convocações para a Seleção Brasileira.

Aliás, em entrevista concedida no intervalo da partida, Danilo não escondeu a emoção ao retornar à Vila Belmiro.

“Até me arrepio. Cheguei aqui menino, cheio de vontade de jogar, o Santos me abriu as portas. Apesar de ter sido um ano e meio, parece que foram cinco, seis anos, de tão intensos que foram os tempos lá. Eu era um garoto e o Santos me deu a oportunidade de mostrar o meu futebol para o Brasil e para o mundo”, disse o lateral.

