Museu de cera lança estátua de Vini Jr no Rio de Janeiro

Vini Jr. com estátua no Sambódromo, no Rio de Janeiro

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr recebeu uma homenagem do tradicional Museu Madame Tussauds, famoso por retratar personalidades em estátuas de cera. O craque, que acaba de “virar” escultura, participou do evento de lançamento da obra, nesta quinta-feira (17), no Sambódromo, no Rio de Janeiro.

“Feliz por estar aqui com família, amigos… É importante ver que os nossos estão vencendo e seguindo firme. É a primeira vez que uma estátua dessa é revelada no Brasil. Sempre sonhei… fico feliz de poder chegar aqui e ganhar a minha estátua com as pessoas que me querem ver bem”, disse Vini Jr.

A estátua em tamanho real, aliás, ficará exposta em um Shopping Center em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A escolha do local foi um pedido de Vini Jr, que nasceu na cidade. No domingo, a imagem irá para a unidade de Nova Iorque do museu, onde ficará definitivamente.

Vini Jr, aliás, é nono brasileiro que ganhou a homenagem pelo Madame Tussauds. Antes dele, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Ayrton Senna, Anitta, e as modelos Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.

O jogador, afinal, passa férias no Brasil, após a disputa do Mundial de Clubes pelo Real Madrid. O camisa 7 é o melhor jogador do mundo em 2024 pela Fifa. Por fim, seu retorno ao futebol espanhol ocorrerá no dia 4 de agosto.

