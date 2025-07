Thiago Mendes cita ligação de Diniz e projeto do Vasco: ‘Fundamentais para minha volta’

Único reforço do Vasco, até o momento, neste segundo semestre, Thiago Mendes se apresentou, de forma oficial, nesta sexta-feira (17). Assim, o volante, de 33 anos, recebeu a camisa das mãos do diretor de futebol Admar Lopes e afirmou que aceitou a proposta após uma conversa com o técnico Fernando Diniz sobre o projeto do clube.

“Primeiramente, eu tive um desgaste no Qatar com o presidente. Por isso que não tive muitos jogos. Afinal, me prometeram várias coisas, não cumpriram. Então, eu acho que houve um encerramento do ciclo no Qatar. Eu acho que agora é trabalhar firme. Como o Diniz tinha me ligado, falando do projeto que o Vasco tinha, cheguei com a cabeça tranquila no Vasco e espero trabalhar para estar logo à disposição da equipe”, disse o atleta, que assinou com o clube até dezembro de 2027.

“Estava na hora de voltar (ao Brasil), há muito tempo fora também jogando, a família longe do Brasil também, meus familiares aqui também. Eu acho que o projeto do Vasco, a ligação do Diniz, eu acho que foi fundamental para mim nessa volta. Eu acho que o Vasco está crescendo, só tem a crescer, o projeto que vai estar vindo, sendo feito, eu acho que vai ser fundamental. Acredito que a família também estava querendo voltar, e a gente escolheu o Vasco. Se Deus quiser vai dar tudo certo aqui”, completou.

“Foi um bate-papo que ele falou o que esperava de mim dentro de campo, o que ele esperava que eu pudesse acrescentar ao Vasco. Eu falei tudo para ele, ele me falou do projeto.. Acho que vai chegar reforço também, não posso te garantir nada, acho que isso fica para a diretoria”, explicou

Carreira do novo reforço

Revelado pelo Goiás, o jogador se destacou pelo São Paulo entre 2015 e 2017, com 147 partidas disputadas e 12 gols marcados. Em seguida, construiu uma sólida carreira no futebol francês, pelo Lille e no Lyon. Ele pode atuar como primeiro ou segundo homem do meio-campo, porém também exerceu a função de zagueiro na Europa

Nas últimas temporadas, defendeu as cores do do Al Rayyan, do Qatar, e desejava retornar para o Brasil. Nesse sentido, o diretor de futebol Admar Lopes entrou em ação por conhecer bem o atleta e ter boa relação com seu empresário e levou a melhor sobre outros clubes na disputa.

“Foi como eu falei para ele (Diniz). Eu acho que onde ele precisar, eu vou jogar, eu vou estar à disposição. Basta trabalhar para fazer o melhor. E a posição, como vocês todos sabem, é primeiro ou segundo (volante). Eu até faço um zagueiro ali, mas vai depender muito do treinador. Aonde que ele precisar e optar para eu jogar, vou estar à disposição para poder ajudar”, concluiu.

