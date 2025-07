??der Militão e Tainá Castro investem R$ 2 milhões em ‘casamento do ano’; veja últimos detalhes

Casamento do ano! Já casados no civil desde maio de 2024, Tainá Castro e Éder Militão farão uma festa luxuosa na sexta-feira (18) no Palácio Tangará, em São Paulo, para celebrar com amigos e familiares no Brasil. Aliás, o casal desembolsou cerca de R$ 2 milhões para a cerimônia que vai durar cerca de 12 horas, de acordo com a “Quem”.

O salão principal do hotel cinco estrelas, onde o casal vai realizar a festa do casamento, conta com mais de 440 m² de área, além de um foyer anexo de 203 m² e um terraço de 448 m² cercado pelo Parque Burle Marx. A diária do local é de R$ 150 mil por dia.

Tainá Castro contou nas redes sociais sobre a escolha da paleta para a festa, que será nos tons de azuis. Segundo ela, “o azul serenity remete calma, paz, tranquilidade, esperança, serenidade, e eu acho que tem tudo a ver com a personalidade dos noivos”.

Assim, os casais de padrinhos receberam o convite em uma caixa com uma garrafa de champagne, uma Moët Chandon Ice Imperial, de mais de R$ 500 reais, e duas taças pintadas à mão em azul. Tainá escolheu quatro casais, enquanto Éder ficou responsável pelos outros quatro.

Dessa forma, nomes do futebol internacional, como Vini Jr. e Rodrygo Goes, estarão entre os padrinhos do casal. Além dos padrinhos, o casal vai reunir cerca de 350 convidados, entre familiares, amigos, atletas e celebridades.

Buffet e shows Para servir os convidados, o casal escolheu um buffet social com o valor de R$728 por pessoa. O menu, portanto, é assinado pelo chef executivo Filipe Rizzato. O cardápio terá pratos como cherne ao molho bisque, filé mignon Wellington com trufas negras e sobremesas como pavlova, crème brûlée e tortas exclusivas. Por outro lado, o pacote de bebida alcoólico é a parte e varia de R$139 a R$255 por pessoa. Assim, o open bar vai contar com Grey Goose, Chivas 12 anos, champagnes como Möet Chandon e drinks autorais e mocktails, assinados pelo time de mixologistas do hotel. Já a animação da noite vai contar com o show de Gusttavo Lima – com um cachê que vale metade da festa, R$ 1 milhão, além de outras atações surpresas. Vestido, alianças e noite de núpcias Tainá Castro vai usar um vestido da estilista brasileira Marie Lafayette, enquanto as alianças serão da grife francesa Van Cleef & Arpels, com um valor estimado em R$ 160 mil. E quem vai levar para o altar são os filhos de ambos: Cecília, Helena e Matteo. Por fim, a noite de núpcias do casal será na Suíte Royal, que tem 279 m² de área interna e amplo terraço panorâmico de 250 m². O valor para a diária é a partir de R$ 43 mil. Militão e Tainá: bastidores Cada vez mais ativa na carreira de influenciadora, Tainá compartilhou alguns perrengues no decorrer da preparação do casamento. Houve, por exemplo, o roubo de duas caixas de convites destinados aos padrinhos durante a logística de entrega. “Triste, mas seguimos focados no que realmente importa”, desabafou ela à época. Ao longo dos últimos meses, a influenciadora compartilhou visitas ao local da cerimônia, reuniões com fornecedores e provas do vestido. Afinal, cada detalhe foi definido sob supervisão direta da noiva, que conduz o planejamento com minúcia desde a oficialização civil realizada na Espanha, em maio de 2024.

