São Paulo completa dois meses sem vencer no Brasileirão

O São Paulo voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (16/7), o Tricolor empatou em 2 a 2 com o RB Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe de Hernán Crespo chegou a cinco partidas seguidas sem vencer no Brasileirão e completou dois meses sem triunfos no torneio.

A última vitória do São Paulo na competição ocorreu no dia 17 de maio, pela 9ª rodada, quando virou sobre o Grêmio por 2 a 1, no Morumbis. Desde então, o time acumula quatro derrotas e um empate, somando apenas um ponto em 15 disputados. Um aproveitamento de apenas 6,6%.

Na época da vitória sobre o Grêmio, o São Paulo ocupava a 11ª posição, com 12 pontos. Hoje, o cenário é preocupante. Afinal, o time caiu para o 16º lugar, com 13 pontos, apenas um acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento, e dois à frente do Juventude, que ainda tem dois jogos a menos.

Contra o Bragantino, o atacante André Silva foi o grande destaque, marcando os dois gols tricolores. No entanto, os tentos não foram suficientes para encerrar o jejum, já que Guzmán Rodríguez e Andrés Hurtado garantiram o empate para o Massa Bruta.

Apesar da má fase no Brasileirão, o São Paulo avançou de fase na Copa do Brasil, após vitória por 2 a 1 sobre o Náutico. Além disso, também garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. As classificações ajudaram a conter o desgaste interno, mas a instabilidade no campeonato nacional pressiona a diretoria e o técnico argentino Hernán Crespo por respostas imediatas.

São Paulo tem clássico para aliviar pressão

O Tricolor agora foca no clássico contra o Corinthians, marcado para este sábado (20), às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada. O rival alvinegro vive um momento de reconstrução, mas ocupa a 9ª posição, com 19 pontos, seis a mais que o São Paulo.

Um tropeço diante do rival pode significar a entrada definitiva na zona de rebaixamento. Contudo, uma vitória pode representar um novo fôlego para a equipe e para Crespo, que busca consolidar sua segunda passagem pelo comando técnico do clube.

