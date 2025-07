Gui Negão estreia como titular e agrada Dorival : ‘Importunou a todo momento’

Gui Negão agrada em sua estreia no time titular do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O jovem Gui Negão, de apenas 18 anos, foi a principal surpresa na escalação do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (16/7), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro jogo como titular, o atacante ficou em campo durante os 90 minutos e teve participação importante no plano tático da equipe no Castelão, mesmo sem envolvimento direto no gol da vitória, marcado por Talles Magno.

A atuação do garoto, que venceu a disputa com o espanhol Héctor Hernández, foi bastante elogiada pelo técnico Dorival Júnior após a partida.

“Muito interessante a participação dele. A todo momento, criando dificuldades para os dois homens de zaga do Ceará. O Gui importunou, buscou espaços, atacou por ambos os lados, compensou defensivamente… Acho que teve uma participação muito boa. Espero que siga crescendo conosco”, disse o treinador.

Apesar da entrega em campo, Gui Negão teve números modestos: foram 12 passes (11 certos), duas faltas sofridas, três cometidas e um cartão amarelo, que o deixa pendurado no campeonato. Ainda assim, mostrou movimentação intensa e cumpriu bem a função tática no comando de ataque, sendo fundamental na pressão sobre a defesa cearense.

Gui finalizou cinco vezes ao longo da partida, mas nenhuma de suas tentativas foi ao gol. Os chutes mais perigosos saíram dos pés de Talles Magno (autor do gol) e do volante José Martínez, ambos com duas boas chegadas.

O jogo no Castelão acabou sendo muito travado, marcado por disputa por espaços e forte marcação, exigindo sacrifício tático dos atacantes, o que valorizou ainda mais a entrega do camisa 9.

Gui Negão deve voltar a ser opção no Corinthians

Apesar da boa impressão deixada, Gui Negão deve voltar ao banco de reservas na próxima rodada. Isso porque Memphis Depay e Ángel Romero, suspensos na última rodada, estarão novamente à disposição de Dorival. Assim, devem começar o embate contra o São Paulo, no próximo sábado (19/7).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.