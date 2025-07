Riquelme volta ao sub-20 do Fluminense para reta final do Brasileirão: ‘Dar nosso máximo’

Riquelme Felipe atuará pela equipe sub-20 do Fluminense diante do Corinthians - (crédito: Foto: Leonardo Brasil/FFC)

O jovem Riquelme Felipe será uma das novidades do Fluminense, que mede forças com o Corinthians, nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita, pela 18ª rodada do Brasileirão Sub-20. Assim, o jogador estava com os profissionais, mas voltou à categoria, junto com Isaque e Wallace Davi para reforçar o elenco, que sonha em entrar no G8.

“Sabemos da dificuldade do jogo, mas vamos para cima, jogar concentrados e dar nosso máximo. O treinador nos ajudou muito no treino, então a expectativa é a melhor possível”, contou o atleta, que defende a categoria pela primeira vez desde o ano passado.

“É muito bom reencontrar a equipe com quem cresci e jogo desde novo. Nós nos gostamos e já ganhamos muitos títulos juntos. Espero dar meu melhor para ajudá-los”, disse o jogador de 18 anos.

Atualmente, os Moleques de Xerém ocupam a 12ª posição, com 23 pontos, seis atrás do Vasco, oitavo colocado. Como restam apenas duas rodadas, só a vitória interessa para seguir vivo no sonho de avançar de fase.

“A equipe do Corinthians é qualificada, mas estamos muito focados para a partida. Trabalhamos muito, estudamos bastante o adversário e vamos entrar em campo da melhor forma possível para, se Deus quiser, sair de lá vitorioso”, concluiu.

