Torcida organizada do Vasco invade CT Moacyr Barbosa; Diniz fala

Integrantes da Força Jovem do Vasco (FJV), maior torcida organizada vascaína, protestaram nesta quinta-feira (17/7) no CT Moacyr Barbosa. Insatisfeitos com os resultados recentes do time, cerca de 20 torcedores invadiram o Centro de Treinamento para cobrar de dirigentes, comissão técnica e jogadores.

Imagens da conta “Plantão Vascaíno”, no X, mostram, inclusive, o técnico Fernando Diniz conversando com os integrantes da organizada. Por se tratar de uma gravação amadora, a qualidade do vídeo não é alta, mas é possível identificar algumas falas do técnico Fernando Diniz.

“Vocês estão de saco cheio. Fodid*s aí há 20 anos. O Vasco vai mudar, não é possível o negócio ficar assim com um clube deste tamanho. Eu estou aqui porque eu quero para caralh*. Vou dar a minha vida…”, disse, antes do vídeo ser encerrado durante sua fala.

Vasco vem em crise

O Vasco vem de pesadas derrotas após a paralisação do futebol brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes. No último sábado (12/7), levou de 2 a 0 para o Botafogo, em Brasília, pela 13ª rodada do Brasileirão. Depois, na última terça (15/7), a equipe foi à altitude de Quito e voltou com uma goleada de 4 a 0 para o Independiente del Valle (EQU), pela ida dos playoffs da Sul-Americana. O resultado, dessa forma, praticamente elimina o Cruz-Maltino do torneio internacional.

Assim, o time volta a campo já neste sábado (19/7), quando recebe o Grêmio, em São Januário. A partida vale pela 14ª rodada do Brasileirão e pode servir para o Vasco se afastar da zona do rebaixamento. Atualmente com 13 pontos, o Gigante da Colina surge em 15º, apenas um ponto a mais que o Vitória, primeiro time do Z-4.

