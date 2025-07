Com cutucada ao Wrexham, Snoop Dogg é oficializado como sócio de clube inglês

Snoop Dogg iniciou uma nova fase na carreira ao formalizar sua participação como sócio minoritário do Swansea City, da Inglaterra. O rapper de 53 anos, com histórico envolvimento no esporte e mais de 190 milhões de seguidores nas redes sociais, associou sua imagem a um clube que busca visibilidade e retorno à elite do futebol inglês. O movimento, aliás, tem crescido entre artistas e as subdivisões europeias, causando, até mesmo, ”rivalidades”.

O anúncio da parceria entre o artista e o Swansea foi precedido pela divulgação do novo uniforme da equipe. Isso porque o rapper apareceu como modelo da camisa principal do clube ainda antes da confirmação do investimento. Contudo, a simples aparição gerou alta expectativa entre torcedores e imprensa inglesa, que já especulavam o envolvimento do cantor com a instituição.

Antes da chegada do rapper ao negócio, o Swansea já havia atraído outro nome de peso: Luka Modri?. Agora atleta do Milan, o meia aderiu recentemente ao grupo de acionistas liderado por Brett Cravatt e Jason Cohen, que conduzem a gestão administrativa do clube galês. A combinação entre atletas renomados e ídolos do entretenimento define uma nova diretriz na política de captação de sócios-investidores.

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor. ???? https://t.co/x0Rn7Jrapo pic.twitter.com/WkmrtBd56k — Swansea City AFC (@SwansOfficial) July 17, 2025

Clube galês acumula tradição

Fundado em 1912, o Swansea representa a segunda maior cidade do País de Gales e mantém trajetória relevante no cenário britânico. O time disputou a Premier League entre 2011 e 2018e obteve campanhas consistentes no período. Nesse ínterim, venceu a Copa da Liga Inglesa em 2013 e alcançou as oitavas de final da Liga Europa em 2014.

Desde a queda para a segunda divisão, o clube oscilou entre posições medianas e uma tentativa frustrada de retorno na temporada 2020/21, quando perdeu nos playoffs para o Brentford.

Snoop Dogg provoca Ryan Reynolds

O envolvimento do rapper com o Swansea ganhou repercussão maior ao esbarrar diretamente em outro projeto protagonizado por celebridades. O Wrexham, que tem como donos os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, viu o rival galês provocar em tom descontraído nas redes sociais.