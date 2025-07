Anunciado, Barrera reforça o elo entre Botafogo e Junior Barranquilla

O ele entre o Botafogo e o Junior Barranquilla, citado, aliás, pelo Jogada10, na Libertadores do ano passado, ficou ainda mais forte nesta quinta-feira (17). Ídolos do Glorioso, Heleno de Freitas, Quarentinha e PC Caju passaram pelo clube colombiano. O meia Barrera, no entanto, fez o movimento contrário. Formado pelo Tiburón (Tubarão), a fera é o novo reforço do Mais Tradicional, que não esqueceu desta ligação histórica no anúncio oficial do jogador.

Contratado por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões), Barrera está no Rio de Janeiro desde o último fim de semana, quando desembarcou na capital fluminense para assinar contrato até 2029 e fazer exames.

O novo reforço do Alvinegro, assim, é mais uma das apostas do departamento de scout. Barrera também atua pelo lado direito do gramado, um dos focos da SAF para esta janela de transferências. O jogador, aliás, chegou a ficar na mira de clubes europeus, como Porto, de Portugal, e Sevilla, da Espanha, na temporada passada.

Nesta temporada, Barrera disputou 14 partidas pelo Junior Barranquilla, com um gol e uma assistência. Além disso, a joia disputou o Sul-Americano Sub-20 pela Colômbia, que ficou em terceiro. No torneio, vencido pelo Brasil, entrou em campo em mais nove oportunidades e balançou as redes uma vez.

