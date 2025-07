Demora em contratações gera debate interno no Flamengo

Diretor do futebol, José Boto passou por turbulência no Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em sete dias de janela de transferências, o Flamengo ainda não tem um reforço encaminhado para a sequência da temporada. A situação vem gerando debate internamente no clube. Dentro de campo, há evidências de lacunas na equipe do técnico Filipe Luís especialmente após as baixas de Gerson (Zenit) e Erick Pulgar (lesionado). A informação inicial é do “Goal”.

O diretor de futebol José Boto age com cautela, mas se vê sob pressão para buscar reforços. O profissional, aliás, não costuma contratar nomes incontestáveis e busca mercados “alternativos”. No entanto, deve mudar sua postura por conta do panorama atual.

Em maio, quase dois meses antes da abertura da janela, o diretor de futebol José Boto disse que o Flamengo já tinha alvos bem identificados e negociações iniciadas. Naquele momento, o clube tinha acertado a contratação do volante Jorginho para o Mundial de Clubes.

“Todo o processo de seleção, de observação, discussão interna dos jogadores já está terminado. Temos os alvos bem identificados, já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível para se juntarem a nós e fazerem o elenco ainda mais forte do que aquilo que ele é. Sabemos o que queremos, estamos em negociação com esses jogadores que queremos”, afirmou o português à FlamengoTV, no dia 21 de maio.

A ideia do clube era trazer ao menos três jogadores nesta janela: um meia, um ponta esquerda e mais um atacante. Para o meio-campo, Jorge Carrascal é o principal alvo. Contudo, a forma de pagamento é o principal empecilho entre Dínamo e Flamengo.

Na ponta esquerda, o irlandês Mikey Johnston chegou a ter um acerto com o Flamengo. Porém, por causa da repercussão negativa, o clube desistiu da negociação. Agora, a diretoria deve focar em um novo nome para contratar.

