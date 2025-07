Vasco negocia para renovar novamente com Rayan; entenda

Apesar de ter renovado em abril com o Vasco, o atacante Rayan, de 18 anos, pode ampliar novamente seu vínculo com o Cruz-Maltino, clube que o revelou. Atualmente com contrato até dezembro de 2026, o jogador está perto de renovar novamente com o Gigante da Colina.

É o que informa o “ge”, em publicação nesta quinta-feira (17/7). Afinal, o Vasco busca não só ampliar o vínculo do atleta, como valorizar seu salário e aumentar sua rescisão contratual. Uma das joias do clube, Rayan tem assédio de times europeus há tempos.

O técnico Fernando Diniz, aliás, é fã adepto do centroavante. Ao chegar no clube, ele pediu a manutenção de Rayan por mais tempo, já que o enxerga como jogador de sua importância no time titular. Desde a chegada do treinador, em maio, o jovem começou jogando em todas as nove partidas, anotando três gols.

Rayan, aliás, já renovara em abril. Seu último contrato ia apenas até o fim de 2025, o que significava que ele poderia assinar pré-contrato de graça com qualquer clube a partir de julho. Visando evitar tal perda, o Cruz-Maltino acelerou e renovou com a joia até o fim de 2026, já sob a premissa de uma futura venda.

Rayan é filho de Valkmar, ex-jogador do Vasco. Ao todo, já realizou 75 partidas pelo profissional, ostentando a marca de ser o jogador mais jovem da História do clube a marcar um gol em partidas de Brasileirão (foi em 2023, batendo o recorde de Roberto Dinamite). Já são nove gols e duas assistências para a cria da Base Forte do Vasco.

Rayan desfalcará o Vasco

Importante salientar que Rayan desfalcará o Vasco entre o fim de setembro e, possivelmente, a segunda metade de outubro. Afinal, ele deverá fazer parte do elenco que disputará o Mundial Sub-20, no Chile, com a Seleção Brasileira. O torneio vai de 27 de setembro a 19 de outubro, contando ainda com período preparatório antes do pontapé inicial.

