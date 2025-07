Flamengo sub-20 x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações

Em jogo amistoso, Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen, da Alemanha, entram em campo nesta sexta-feira (18), às 14h30 (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. No Brasileirão Sub-20, o Rubro-Negro é o atual quinto colocado, com 30 pontos. Já os alemãos estão em pré-temporada e vem de um vice-campeonato da Bundesliga.

As equipes, aliás, se enfrentaram duas vezes na história. No primeiro embate, o Flamengo foi campeão da Copa Kirin, no Estádio Nacional de Tóquio, em cima do clube alemão, em 7 de junho de 1988. A equipe brasileira venceu por 1 a 0, com gol de Zico. Pelo mesmo campeonato, os times empataram por 1 a 1, em 2 de junho de1988. O gol rubro-negro foi de Edinho.

Onde assistir

A partida amistosa entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen, aliás, terá a transmissão da FlamengoTV e Cazé TV.

Como chega o Flamengo sub-20

A equipe comandada por Bruno Pivetti chega para o amistoso com uma sequência de partidas na temporada. No último jogo pelo Brasileirão Sub-20, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 2. O Rubro-Negro, aliás, é o quinto colocado do campeonato da categoria e conta com alguns jogadores com passagens pela equipe principal, como os meias Matheus Gonçalves e Lorran.

Como chega o Bayer Leverkusen

A partida, aliás, será o primeiro teste do técnico Erik ten Hag com o grupo alemão após a pausa de verão do hemisfério norte. De acordo com o treinador, que substitui o espanhol Xabi Alonso, a viagem representa uma etapa crucial da preparação para 2025/26.

O Leverkusen escolheu a pré-temporada no Brasil por um aspecto além do esportivo. O técnico, afinal, destacou a relação histórica do Leverkusen com o país. Apesar de ter apenas o lateral Arthur no plantel atual, o clube já contou com nomes como Paulo Sérgio, Juan, Lúcio, Renato Augusto, Zé Roberto, Zé Elias, Paulinho, Tita e outros craques nacionais.

FLAMENGO SUB-20 x BAYER LEVERKUSEN

Amistoso Internacional

Data-Hora: 18/7/2025 (sexta-feira), às 14h30 (horário de Brasília)

Local: Gávea, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: CazéTV e Flamengo TV (YouTube)

FLAMENGO SUB-20: Lucas Furtado, Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza, Gusttavo Souza; Fabiano, Lorran, Guilherme Gomes, Joshua, Shola (Matheus Gonçalves); Pedro Leão. Técnico: Bruno Pivetti.

BAYER LEVERKUSEN: Lukas Hradecky, Arthur, Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Piero Hincapié, Álex Grimaldo, Exequiel Palacios, Robert Andrich, Jonas Hofmann, Granit Xhaka e Patrik Schick. Técnico: Erik ten Hag.

