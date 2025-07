Botafogo terá que convencer Gonçalo Borges a defender o clube

A SAF do Botafogo terá que usar a lábia para convencer o atacante Gonçalo Borges a defender o clube nesta temporada. É o que informa, nesta quarta-feira (17), o jornal “O Globo”. A diretoria do Mais Tradicional vê o jogador do Porto (POR) ainda com algumas dúvidas para decidir o futuro.

Se Borges tem um ponto de interrogação sobre a cabeça, o Botafogo, em contrapartida, avançou com os representantes do atacante português. Com o estafe da fera, as reuniões, até o momento, foram positivas.

A imprensa local destaca que o Botafogo também já tem um acerto com o Porto. O Glorioso vai pagar 10 milhões de euros (R$ 64,3 milhões) e mais parte dos direitos econômicos do volante Kauê.

Borges é um atacante de lado, driblador e capaz de furar linhas defensivas. Ele também sabe investir pelas laterais e chegar à linha de fundo. Pelas características, lembra Júnior Santos, jogador campeão da Libertadores e do Brasileirão, pelo Mais Tradicional, na temporada passada.

Além do Botafogo, clubes europeus também estão de olho na fera. PSV, Bournemouth, Feyenoord e Lyon o monitoram e também podem lançar oferta.

