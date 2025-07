Cruzeiro tentou contratar Arias, Fábio e Renato Gaúcho, destaques do Fluminense

Cruzeiro flertou com jogadores e técnico do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense )

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (17), no estádio do Maracanã, às 19h30 (de Brasília). Para o time mineiro, vale a liderança: basta empatar ou vencer para alcançar o objetivo, já que Flamengo e Bragantino desperdiçaram a chance na última quarta-feira.

A partida também marca mais um reencontro entre o goleiro Fábio, ídolo cruzeirense, e o clube onde fez história. Ele defendeu o Cruzeiro por quase 20 anos, deixou a equipe em 2022 e, desde então, atua pelo Fluminense.

Curiosamente, a diretoria celeste tentou contratar, nos últimos anos, o técnico Renato Gaúcho e o meia Arias. Nenhum dos dois acabou indo para Minas Gerais.

No início da atual temporada, Pedro Lourenço, administrador da SAF do Cruzeiro, considerou essencial a chegada de Arias. No entanto, o Fluminense manteve o jogador e avisou que só negociaria com clubes europeus — o que deve se concretizar com a ida do colombiano para o Wolverhampton, da Inglaterra.

Por fim, o próprio Fábio chegou a ser especulado para um retorno ao Cruzeiro, mas recusou a proposta e preferiu continuar no Fluminense. Mesmo fora do clube, ele segue como ídolo da torcida cruzeirense e é o jogador com mais partidas na história da equipe.

