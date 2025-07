Fluminense acerta venda de Arias ao Wolverhampton; os valores

O craque Jhon Arias está, de fato, de saída do Fluminense. Afinal, o Tricolor carioca acertou a venda do colombiano para o Wolverhampton, que disputa a Premier League. O acerto final se deu nesta quinta-feira (17/7), data do último jogo de Arias pelo Flu.

Dessa forma, o jogador assinará os documentos nesta sexta-feira (18/7), segundo informações do “ge”. Ele ainda deverá realizar uma entrevista coletiva antes de embarcar à Inglaterra, algo previsto para a segunda-feira (21/7). A intenção do jogador era seguir pelo menos até a próxima semana, mas o Wolverhampton recusou, já que se encontra em pré-temporada e visa contar com ele o quanto antes.

A venda total chegará a 22 milhões de euros (cerca de R$ 141,57 milhões no câmbio atual), sendo que o Fluminense ainda manterá 10% de Arias. O Tricolor ficará com 11 milhões fixos (R$ 71 milhões) e 5 milhões (R$ 32 milhões) em bônus. Já o Patriotas (COL) precisou negociar sua porcentagem do atleta para que o Flu efetuasse a venda. Assim, os colombianos ficarão com 6 milhões de euros (R$ 38 milhões), sem porcentagem futura.

Caso Arias retorne ao Brasil futuramente, o Fluminense tem preferência de compra através de cláusula imposta na venda. Sua despedida do clube brasileiro será nesta quinta, contra o Cruzeiro, no Maracanã, em jogo que começa às 19h30 (de Brasília).

