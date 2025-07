Palmeiras pode contar com Vitor Roque, mas tem novo desfalque contra o Atlético

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (17), na Academia de Futebol, após o empate com o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco, afinal, inicia a preparação para enfrentar o Atlético-MG às 17h30 (de Brasília) do domingo, novamente no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira poderá contar com o atacante Vitor Roque, porém não terá Flaco López à disposição para o próximo jogo.

Vitor Roque saiu de campo com dores na partida contra o Mirassol e colocou uma bolsa de gelo quando substituído. No entanto, o jogador não teve lesão constatada e está liberado para entrar em campo pelo Campeonato Braisleiro.

Contudo, o Palmeiras tem um novo desfalque para o confronto contra o Galo. Afinal, Flaco López levou o terceiro cartão amarelo e precisa cumprir suspensão automática. Além dele, o zagueiro Murilo, com lesão muscular na coxa, e o lateral-direito Giay, com entorse no joelho, que cumpriu um cronograma interno e também no gramado, seguem fora de combate pelo Verdão.

No atual momento, o Palmeiras está na quinta posição, com 23 pontos. Em 12 jogos, o Verdão venceu sete, empatou dois e perdeu três. O time ainda tem uma partida a menos por conta do Mundial de Clubes.

