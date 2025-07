Flamengo acerta a contratação de Jorge Carrascal; saiba valores

Depois de indas e vindas, o Flamengo acertou, enfim, a contratação de Jorge Carrascal, meia colombiano de 27 anos que será o primeiro reforço desta janela. A negociação esfriou nas últimas semanas, mas o clube carioca intensificou o contato com o Dínamo Moscou. O Rubro-Negro, assim, fechou a compra por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação atual). O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro no fim de semana. A informação incial foi do jornalista argentino César Luis Merlo.

Com isso, Flamengo e Dínamo de Moscou entraram em acordo quanto ao valor e a forma de pagamento. O Rubro-Negro pagará 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) pelo meia colombiano e mais um valor por metas.

A comissão técnica e Filipe Luís avaliaram que Carrascal não necessariamente precisa ter as mesmas características de um camisa 10. O colombiano pode ser útil como um “camisa 11”, que possa não só atuar na criação da jogada como também pelos lados do campo.

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelos penteados ousados e descoloridos. No entanto, ganhou destaque no River Plate. Pelo clube argentino, ele jogou ao lado de De la Cruz e participou da campanha do vice da Libertadores em que perdeu para o próprio Flamengo.

Com a contratação de Carrascal, o Flamengo agora visa contratar um ponta e um camisa 9. O Rubro-Negro, aliás, tem interesse em Taty Castellanos, da Lazio, que não quer negociar o atacante.

