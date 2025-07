Romarinho está em Salvador para acertar com o Vitória

O Vitória está muito próximo de acertar com Romarinho, ex-Corinthians. O jogador já chegou a Salvador para realizar os tradicionais exames médicos e assinar com o clube, de acordo com o “ge”. O atacante, de 34 anos, estava desde 2014 no futebol árabe e sua última equipe foi o Al-Rayyan, do Qatar.

Romarinho passou três temporadas no Corinthians e ganhou destaque. Pelo Timão, conquistou a Libertadores, Mundial e Recopa Sul-Americana.

Após deixar o clube do Parque São Jorge, Romarinho fez sua carreira no futebol árabe. Assim, passou por Al-Jaish-QAT, Al-Jazira-EAU, Al-Ittihad-SAU, Neom-ARA e Al-Rayyan-QAT.

Destes times, ficou mais tempo no Al-Ittihad, onde atuou por seis temporadas, entre 2018 e 2024. Dessa maneira, disputou 226 jogos, com 105 gols e 29 assistências.

Em seu último clube, entrou em campo em somente três partidas, sem ter participado de gols.

Ao todo, Romarinho disputou 394 jogos fora do país, com 201 gols e 57 assistências.

Na última quarta-feira (16), o Vitória segurou o Botafogo e ficou no empate em 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Apesar do resultado, o Rubro-Negro ocupa a 17ª colocação, na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.