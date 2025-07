Liverpool avança por atacante após recuar em negociação por Isak

O Liverpool mudou o foco no mercado após não conseguir avançar nas negociações por Alexander Isak, do Newcastle. O novo alvo do clube inglês é o atacante francês Hugo Ekitiké, do Eintracht Frankfurt, que também era visto como opção caso Isak deixasse os Magpies.

De acordo com a imprensa britânica, Ekitiké já teria um acordo com o Liverpool, mas ainda falta o acerto entre os dois clubes. O Frankfurt, inclusive, recusou recentemente uma oferta de 80 milhões de euros (R$ 512 milhões) feita pelo próprio Newcastle.

As conversas entre Liverpool e Frankfurt, porém, estão em estágio avançado, e um acordo pode acontecer em breve. A expectativa é que o valor final fique em torno dos 90 milhões de euros (R$ 576 milhões). O atacante de 23 anos foi contratado pelos alemães há um ano por 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), após um empréstimo de cinco meses vindo do PSG.

Na temporada 2024/25, Ekitiké se destacou com 22 gols e 12 assistências em 48 partidas, ficando atrás somente de Harry Kane (34), Michael Olise (27) e Omar Marmoush (24) em participações diretas em gols na Bundesliga. Marmoush, inclusive, era seu companheiro de ataque e acabou sendo vendido ao Manchester City por 75 milhões de euros (R$ 480 milhões) em janeiro.

Enquanto isso, o Newcastle agora mira a contratação de Yoane Wissa, do Brentford. O atacante deseja mudar de clube nesta janela e se interessa por disputar a Champions League. A transferência pode custar cerca de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões).

