Ausências de Rubens e Fausto Vera mostra problema em setor do Atlético em meio à crise financeira

Ausência de Rubens e Fausto Vera mostra problema em setor do Atlético Mineiro em meio à crise financeira - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético Mineiro, que passa por uma crise financeira, tem um novo problema no meio de campo: a ausência de um primeiro volante de ofício à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Atlético Bucaramanga, pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (17).

Rubens, coringa do Galo, que atua como volante, lateral e meia, está em negociação com um clube russo. Assim, como Fausto Vera segue fora dos planos do treinador, o clube mineiro vê aumentar a carência em um setor já deficiente.

Dessa forma, para o confronto pela competição internacional, o Atlético não tem nenhum primeiro volante de ofício relacionado. Além dos dois, Patrick tem uma lesão na lombar e está no departamento médico. O jogador que vem fazendo essa função é Alan Franco.

Por conta da crise financeira e com dívida milionária, o clube está cauteloso nesta janela de transferências. No entanto, o Galo segue sem opção de primeiro volante. Vale ressaltar, portanto, que o Atlético está em busca de aportes financeiros e, além disso, pode buscar uma solução caseira.

Aliás, Cuca pode achar a solução em jogadores do elenco. O zagueiro Iván Róman vem sendo testado pelo treinador. Ele já fez a função outras vezes e, dessa forma, pode ser a opção para o jogo desta quinta. Ademais, Igor Gomes e Gabriel Menino também são os outros nomes à disposição de Cuca para a vaga.

