Fluminense defende longo tabu como mandante contra o Cruzeiro

O Fluminense entrará em campo nesta quinta-feira (17/7) defendendo um longo tabu contra o Cruzeiro. Isso porque o Tricolor das Laranjeiras já não perde como mandante para a Raposa há mais de 12 anos.

O jejum cruzeirense iniciou em 2013, em derrota por 1 a 0 – placar mais comum das 11 partidas de invencibilidade do Fluminense no Rio de Janeiro, aliás. São, assim, oito derrotas e três empates nos jogos em questão.

Relembre

A última vitória como visitante do Cruzeiro foi em 2012, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a Raposa “carimbou a faixa” do Fluzão, que conquistara o título de maneira antecipada na rodada anterior, em vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras. Grande público compareceu ao duelo, terminado em 2 a 0 para os mineiros – gols de Montillo e Élber. Nada que impedisse a festa do Flu ao apito final.

O jogo, no entanto, foi no Nilton Santos, já que o Maracanã passava por obras visando a Copa do Mundo 2014. Dessa forma, o último triunfo do Cruzeiro no Maior do Mundo foi em 2008, pela 15ª rodada do Brasileirão (3 a 1).

Assim, se considerarmos apenas jogos no Maracanã, o retrospecto é novamente favorável ao Fluminense de 2009 em diante. Coincidentemente, também são oito vitórias tricolores e três empates em 11 jogos. O retrospecto completo, que data de 2013 em diante, tem os mesmos números, apesar de englobar todos os jogos no Rio de Janeiro (dois no Nilton Santos, e outros dois no Giulite Coutinho).

Últimos 16 jogos Fluminense x Cruzeiro no Rio de Janeiro

2008 – 1 x 3 – Maracanã – 15ª rodada do Brasileirão

– Maracanã – 15ª rodada do Brasileirão 2009 – 1 x 1 – Maracanã – 14ª rodada do Brasileirão

1 – Maracanã – 14ª rodada do Brasileirão 2010 – 1 x 0 – Maracanã – 10ª rodada do Brasileirão

x 0 – Maracanã – 10ª rodada do Brasileirão 2011 – 2 x 1 – Nilton Santos – 3ª rodada do Brasileirão

x 1 – Nilton Santos – 3ª rodada do Brasileirão 2012 – 0 x 2 – Nilton Santos – 36ª rodada do Brasileirão

– Nilton Santos – 36ª rodada do Brasileirão 2013 – 1 x 0 – Maracanã – 10ª rodada do Brasileirão

x 0 – Maracanã – 10ª rodada do Brasileirão 2014 – 3 x 3 – Maracanã – 19ª rodada do Brasileirão

3 – Maracanã – 19ª rodada do Brasileirão 2015 – 1 x 0 – Maracanã – 12ª rodada do Brasileirão

x 0 – Maracanã – 12ª rodada do Brasileirão 2016 – 2 x 0 – Giulite Coutinho – 15ª rodada do Brasileirão

x 0 – Giulite Coutinho – 15ª rodada do Brasileirão 2017 – 1 x 1 – Giulite Coutinho – 15ª rodada do Brasileirão

1 – Giulite Coutinho – 15ª rodada do Brasileirão 2018 – 1 x 0 – Maracanã – 2ª rodada do Brasileirão

x 0 – Maracanã – 2ª rodada do Brasileirão 2019 – 1 x 1 – Maracanã – Copa do Brasil (ida das oitavas de final)

1 – Maracanã – Copa do Brasil (ida das oitavas de final) 2019 – 4 x 1 – Maracanã – 5ª rodada do Brasileirão

x 1 – Maracanã – 5ª rodada do Brasileirão 2022 – 2 x 1 – Maracanã – Copa do Brasil (ida das oitavas de final)

x 1 – Maracanã – Copa do Brasil (ida das oitavas de final) 2023 – 1 x 0 – Maracanã – 24ª rodada do Brasileirão

x 0 – Maracanã – 24ª rodada do Brasileirão 2024 – 1 x 0 – Maracanã – 29ª rodada do Brasileirão

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta a partir das 19h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão. Em sétimo, o Flu pode subir para a quinta posição em caso de vitória no Maracanã. Já o Cruzeiro pode dormir como líder, já que basta pontuar para ultrapassar o Flamengo e ser o único com 28 pontos, se isolando na ponta da tabela.

