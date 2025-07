Clubes da Série B pedem aumento de receita em reunião na CBF

CBF realizou reunião com clubes da Série B nesta quinta-feira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Os clubes da Série B se reuniram nesta quinta-feira (17) com o presidente da CBF, Samir Xaud, na sede da entidade na Barra da Tijuca. Os mandatários pedem aumento das receitas e melhores condições para disputar a competição. O encontro contou com dirigentes dos 20 clubes da Segunda Divisão, além de vice-presidentes da confederação, membros da diretoria e representantes das federações estaduais.

Na reunião que durou mais de duas horas, os temas como contratos de transmissão, fair play financeiro, logística e, principalmente, a situação financeira dos clubes, foram colocados à mesa.

O principal motivo da insatisfação dos clubes foi a queda no valor pago pelos contratos de televisão e placas publicitárias da Série B. A partir de 2025, a expectativa é que esse valor seja de R$ 6 milhões por clube, somando direitos de transmissão e placas de publicidade. Na temporada passada, o valor foi de R$ 11 milhões.

Os clubes já recebem ajuda financeira da confederação com o pagamento da logística da Segundona, como viagens e hospedagem. No entanto, os dirigentes ainda não está satisfeitos. Assim, Samir Xaud e sua comissão irão analisar as demandas, mas não deram qualquer prazo para um retorno ou uma decisão definitiva.

Os clubes da Série B, aliás, já recorreu algumas vezes à CBF com pedidos de dinheiro por direitos de TV. Isto aconteceu na gestão de Ednaldo Rodrigues, que cedia com auxílio.

