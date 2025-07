Ganso vira desfalque no Fluminense e não enfrenta o Cruzeiro

O Fluminense tem um novo desfalque para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira (17/7), no Maracanã. Paulo Henrique Ganso sofreu um edema muscular na coxa direita no treino da última quarta (16/7) e, por isso, está fora do duelo contra a Raposa, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Através do press kit enviado à imprensa antes do jogo, que começa às 19h30 (de Brasília), o Tricolor informou a lesão do camisa 10. No entanto, não há detalhes sobre o período de recuperação do atleta, que não vai a campo desde o dia 21 de junho.

LEIA MAIS: Fluminense acerta venda de Arias ao Wolverhampton; os valores

Otávio, por outro lado, começou a transição e já realiza trabalhos no gramado. Afinal, ele se recupera de um rompimento do tendão de Aquiles, sofrido no fim de março.

Ganso vem tendo um 2025 difícil. Ele perdeu parte da pré-temporada pois descobriu uma miocardite, problema no coração, o que o afastou dos gramados por praticamente quatro meses. Na atual temporada, participou de apenas 13 jogos, sendo nove como titular.

Sua estreia foi em 6 de abril, em vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão. O único jogo em que participou de gols foi na goleada por 4 a 1 sobre a Aparecidense-GO, pela Copa do Brasil. Na ocasião, fez um gol e deu uma assistência. Durante o Mundial de Clubes, porém, só foi a campo em uma das seis partidas do Fluminense. Foi no 4 a 2 sobre o Ulsan Hyundai, pela segunda rodada, quando foi titular, saindo no intervalo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.