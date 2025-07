Napoli anuncia segundo reforço de peso após De Bruyne

O Napoli anunciou, nesta quinta-feira (17), sua segunda grande contratação para a temporada, depois de Kevin De Bruyne. O clube italiano acertou a chegada de Noa Lang, que deixou o PSV por 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

O atacante holandês, de 26 anos, assinou contrato por cinco temporadas, com vínculo até junho de 2031. Ele já foi chamado pelo técnico Antonio Conte para a pré-temporada, diferentemente de Victor Osimhen, que não se apresentou e quer deixar o Napoli.

Noa is proud to be one of us! ?

Leggi la news: https://t.co/zavrqcf9dJ

???? #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLang pic.twitter.com/J280fb6weB

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 17, 2025