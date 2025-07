Diretor do Leverkusen revela tentativa de contratar Filipe Luís antes do Flamengo

Diretor do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes revelou, nesta quinta-feira (17), em coletiva, que tentou contratar Filipe Luís, o então lateral-esquerdo do Atlético de Madrid em 2019. O brasileiro recusou a proposta e, pouco depois, acertou sua transferência para o Flamengo. O dirigente, aliás, ainda não encontrou o técnico rubro-negro nas dependências do Ninho do Urubu.

“Tenho uma boa conexão com o Filipe Luís, nós tentamos contratá-lo em 2019, quando ele estava no Atlético de Madrid, e desde então estamos sempre em contato. É muito interessante ver a transição que ele fez de jogador para treinador do Flamengo, com tanto sucesso”, afirmou Rolfes em encontro com a imprensa nesta quinta-feira, no hotel onde o time alemão está concentrado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Rolfes assumiu a direção esportiva do clube em 2018. A tentativa frustrada de reforçar o time com o lateral brasileiro não deixou mágoas no jovem dirigente.

“Acho que naquele momento não estávamos no nível que temos hoje. Nós almoçamos em Madri, tivemos uma boa conversa, mas no fim não foi possível contratá-lo. Acho que hoje nós teríamos mais chances. Logo depois, eu soube que ele assinou com o Flamengo. Ele já tinha em mente que se tornaria treinador, e eu estou muito feliz por ele”, disse.

“Pelo seu conhecimento de futebol e sua experiência em grandes times como Atlético e Chelsea, sim, eu vejo essa boa combinação. Ele é um cara muito ambicioso”, elogiou.

Bayer Leverkusen no Brasil

A equipe alemã faz, pela primeira vez, uma pré-temporada no território brasileiro. O Leverkusen, aliás, treina no Ninho do Urubu e fará um amistoso com o Flamengo sub-20, nesta sexta-feira, na Gávea. É uma oportunidade para Rolfes observar os jogadores da base rubro-negra, de olho em possíveis reforços.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.