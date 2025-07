Vasco deseja o retorno de Barros, emprestado ao América-MG

Ainda de olho em reforçar o time para a temporada, o Vasco deve encorpar o elenco com um velho conhecido: o volante Cauan Barros, de 21 anos. O Cruz-Maltino, afinal, tenta antecipar o fim do empréstimo do jogador com o América-MG.

No entanto, de acordo com informações desta quinta-feira (17/7) do “ge”, o Vasco precisará pagar uma multa ao Coelho para ativar a cláusula de antecipação. O jogador é um dos destaques do América na temporada e está cedido até o fim de 2025.

LEIA MAIS: Vasco negocia para renovar novamente com Rayan; entenda

São cinco gols em 26 jogos para o volante. Um dos gols, aliás, foi na semifinal do Campeonato Mineiro, ajudando o Coelho a eliminar o Cruzeiro e chegar à decisão. A diretoria do Vasco enxerga no volante um jogador útil para o restante da temporada, tendo o aval de Fernando Diniz para ser chamado de volta.

Revelado pelo próprio Cruz-Maltino, Barros estreou profissionalmente em 2023, jogando 16 partidas e marcando um gol. Em 2024, atuou dois jogos e até marcou um tento. Foi antes de ir para o Amazonas, por empréstimo, e se destacar. Assim, chamou a atenção do América para a disputa da Série B.

Recentemente, o Vasco recusou propostas do Cruzeiro pelo jogador. Segundo apuração do Jogada10, os valores não agradaram: R$ 2,6 milhões por 80% de seus direitos. Barros tem contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.