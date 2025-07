Snoop Dogg se torna co-proprietário do Swansea City

Snoop Dogg conta com mais de 190 milhões de seguidores nas redes sociais e o objetivo do Swansea é aumentar sua visibilidade internacional - (crédito: Foto: Reprodução)

O rapper norte-americano Snoop Dogg agora faz parte do grupo de proprietários do Swansea City, clube galês que disputa a segunda divisão do futebol inglês (Championship). O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (17), marcando a estreia do artista de 53 anos no mundo da gestão esportiva.

LEIA MAIS: Reforma do Bernabéu dobra de custo e já ultrapassa R$ 8,3 bilhões

Famoso pela carreira na música, Snoop Dogg já demonstrava interesse pelo futebol há algum tempo. Recentemente, ele apareceu nas redes sociais usando o uniforme do Swansea para a temporada 2025/26, o que já indicava sua aproximação com o clube. Dessa forma, em comunicado, o rapper disse se sentir conectado com a cidade e o time, destacando o espírito de luta e a identificação com a classe trabalhadora local.

Snoop Dogg conta com mais de 190 milhões de seguidores nas redes sociais e o objetivo do clube galês é aumentar sua visibilidade internacional.

O Swansea tem um grupo de investidores norte-americanos, liderado por Andy Coleman, Brett Cravatt e Jason Cohen, na administração. Dessa maneira, a entrada de Snoop Dogg reforça a estratégia de atrair nomes influentes para aumentar a visibilidade do clube e fortalecer o elenco. Os donos destacaram o entusiasmo do rapper pelo futebol e a expectativa de que ele ajude o Swansea a montar um time competitivo para a próxima temporada.

Além disso, essa não é a primeira vez que o clube atrai um nome de peso. Em abril, o meio-campista Luka Modric, após deixar o Real Madrid rumo ao Milan, também se tornou co-proprietário do Swansea.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.