Santos anuncia rescisão amigável com Julio Furch, que acerta com time argentino

O Santos oficializou a saída do centroavante Julio Furch. O clube anunciou nesta quinta-feira (17) a rescisão de contrato com o jogador argentino. A decisão, segundo a nota oficial do clube, aconteceu de forma amigável entre as partes. O atacante, que estava fora dos planos, já tem um novo destino definido: o Banfield, da Argentina.

A saída do jogador, de fato, já era um movimento esperado nos bastidores. Furch havia perdido muito espaço no elenco santista nesta atual temporada. Ele, inclusive, sequer vinha sendo relacionado para as últimas partidas. O técnico Cleber Xavier, portanto, já não contava mais com o centroavante para o restante do ano.

Após o acordo de rescisão com o Santos, o futuro de Furch foi definido rapidamente. O atacante retorna para seu país de origem para continuar a carreira. Conforme o anúncio, ele acertou sua transferência para defender a equipe do Banfield. Seu novo contrato com o clube argentino, aliás, tem validade até o mês de dezembro de 2026.

O centroavante, em resumo, encerra uma passagem bastante discreta pelo Peixe. Ele chegou ao clube no ano de 2023 com uma grande expectativa da torcida. No total, Furch disputou 63 partidas com a camisa do Santos. Durante todo esse período, contudo, ele marcou apenas nove gols pela equipe da Vila Belmiro.

