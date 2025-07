Mano Menezes pede à diretoria do Grêmio a contratação de um armador

Mano Menezes deixou clara a necessidade de contratar reforços para o setor de criação do Grêmio. Afinal, o treinador não ficou satisfeito com as recentes atuações de Monsalve e Cristaldo. Tanto que na última quarta-feira (16), na derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, o comandante optou por improvisar Edenilson na função.

“Estamos trabalhando para trazer um jogador que possa ser um jogador que acrescenta, principalmente nesse nosso meio-campo, que eu acho que precisa jogar mais. A gente já tentou, já trouxe Alex (Santana), que dá uma saída de bola um pouco mais qualificada, que pode ser usado como segundo e terceiro, mas eu acho que um pouco mais à frente está o nosso problema aí no cérebro, de quem pensa, de quem cria, de quem acha um passe que é o passe decisivo. Hoje a gente tinha nesse jogador, a gente tinha com essa função o Edenilson”, afirmou Mano, que completou:

“Penso que Edenilson é um extraordinário coadjuvante de armador, mas precisamos de um armador que seja o nosso armador principal, que entregue aquilo que toda a equipe precisa. A nossa também precisa”.

Mano segue testando variações no Grêmio

Em seguida, Mano Menezes afirmou que Cristaldo e Monsalve, por ora, ainda não corresponderam sob o seu comando.

“Se eles entregarem mais, eles podem ser os jogadores. Mas isso não está acontecendo nesse momento. A gente tentou, a gente colocou, né? Não sei se não vamos perder Monsalve aí, por uma luxação de ombro naquele lance em que ele disputou e saiu”.

Enquanto um jogador cerebral, como diz o treinador, não chega a Porto Alegre, Mano segue buscando variações para o Grêmio.

“Vamos ter que encontrar soluções ou armar a equipe também um pouco diferente nesse momento, com duas linhas de quatro e dois atacantes mais centrais, trazer talvez Alysson para dentro, para ser esse jogador que se aproxima mais do atacante. São as coisas que temos tentado. Chegamos a treinar isso para o jogo do Cruzeiro, com o Alysson um pouquinho mais para dentro, quando o Braithwaite não tinha condição de jogar. Ainda temos que trabalhar um pouco mais. Ele já fez essa função, mas há muito tempo não faz, e tem que encaixar a equipe para entender os movimentos”.

