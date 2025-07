Juanfer Quintero está, oficialmente, de volta ao River Plate

A espera para o retorno do meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero, por parte do River Plate, acabou. Através de seus canais oficiais, o clube de Buenos Aires anunciou a chegada do atleta de 32 anos de idade.

Para viabilizar a terceira passagem do atleta no Millonario, o clube investiu a quantia de 2,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões, na cotação atual) pagos diretamente ao atleta. Isso porque, no processo de retorno, Quintero conseguiu se desvincular do América de Cali em razão das dificuldades financeiras que o clube colombiano teria para seguir arcando com seus vencimentos.

Desse modo, o jogador chegou nesta quinta-feira (17) em solo argentino para cumprir com o último trâmite antes da devida assinatura contratual. Com direito a presença maciça de torcedores riveristas em frente a clínica, ele recebeu o carinho dos fãs antes de firmar vínculo que vale até dezembro de 2027.

Na soma das duas primeiras passagens de Quintero no River Plate, foram 96 partidas em que ele e o técnico Marcelo Gallardo estiveram defendendo os interesses riveristas. Mais especificamente, entre os anos de 2018 e 2022. No período, o jogador marcou 16 gols, deu 14 assistências e colaborou para que eles levantassem três taças. São elas a Copa Argentina (2017/2018), a Supercopa Argentina (2017/2018) além da Libertadores, em 2018.

Muito em razão deste histórico, é grande a expectativa para quando o meio-campista fará sua reestreia no River. A tendência, de acordo com o planejamento vigente, é que isso ocorra somente no dia 27 de julho, contra o San Lorenzo, próxima partida como mandante do Millonario.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.