Internacional anuncia a contratação do volante Richard

Richard é o segundo reforço do Internacional na janela do meio do ano - (crédito: Foto: Divulgação/ Internacional )

O Internacional divulgou, de forma inesperada, a contratação do meio-campo Richard, com passagens por diversos grandes clubes brasileiros. O jogador assinou com o Colorado até dezembro de 2026. Ele esteve no Alanyaspor, da Turquia, por dois anos.

Richard chega ao Inter para preencher uma lacuna desde a venda de Rômulo ao Tigres, do México, no começo do ano. Solucionar a carência, aliás, tornou-se mais urgente depois da lesão no joelho direito de Fernando. Devido ao problema, o camisa 5 deve ficar longe dos gramados em tratamento entre quatro a cinco meses.

Por sinal, o volante é segundo reforço do Internacional na janela do meio de ano. Antes dele, o clube gaúcho anunciou o lateral-direito Alan Benítez, após fechar um pré-contrato. O paraguaio terminou seu vínculo com o Cerro Porteño e, então, concluiu a sua transferência para o Colorado.

“Equipe tão grandiosa quanto o Internacional

Por meio de sua assessoria de imprensa, Richard comemorou o seu retorno ao futebol brasileiro.

“Estou muito feliz de poder retornar ao meu país, ainda mais para uma equipe tão grandiosa quanto o Internacional. Um clube de muita história e tradição, um dos maiores do Brasil. Esse período que passei na Europa irá me ajudar demais neste retorno, com mais experiência e bagagem”, detalhou o meio-campista.

Richard iniciou a sua carreira nas categorias de base do Monte Azul e Comercial, ambos de São Paulo. Posteriormente, ele se profissionalizou pelo Atlético Sorocaba e, em 2016, passou a defender o Fluminense. Ele também atuou por Corinthians, Vasco, Athletico, Ceará e Cruzeiro, respectivamente.

Episódios polêmicos na carreira

O volante também soma algumas polêmicas em sua carreira, como o fato de ter sido dispensado do Furacão depois de um suposto ato de indisciplina. De acordo com o clube paranaense, na ocasião, o jogador solicitou substituição no intervalo de um duelo contra o Tricolor das Laranjeiras.

Em seguida, ele deixou o estádio antes de o jogo acabar, tendo a ciência de que poderia ter que fazer o exame antidoping. Na oportunidade, Richard foi escolhido em sorteio. Assim, teve que retornar ao estádio.

Após o episódio, o atleta se manifestou através de um comunicado. Deste modo, relatou à comissão que estava com náusea e tontura e pediu para ir ao hospital. Inclusive, segundo o seu depoimento, o aval veio do supervisor de futebol. Ao mesmo tempo, considerou como drástica a decisão do presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, em pedir a sua dispensa.

O período em que atuou por empréstimo no Cruzeiro foi curto, apenas quatro meses. Afinal, houve uma menção do seu nome em uma conversa entre apostadores durante investigação da Operação Penalidade Máxima. Com isso, o clube mineiro preferiu afastá-lo naquele momento. Richard também chegou a ser alvo de investigação do STJD, mas a conclusão foi de que o meio-campista era inocente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.