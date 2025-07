William Arão contém euforia no Santos após vitória: ‘Não somos os melhores agora’

Um dia após a grande vitória sobre o Flamengo, o tom no Santos é de total cautela. O volante Willian Arão, que inclusive estreou pelo clube, buscou conter a euforia. Em entrevista nesta quinta-feira (17), ele pregou foco no processo de evolução da equipe. Para o jogador, o time não pode se iludir com um único bom resultado. O pensamento, portanto, já está no próximo jogo contra o Mirassol.

O jogador, que treinou normalmente em campo com os reservas, pediu equilíbrio ao elenco. Ele acredita que a equipe precisa manter os pés no chão após o grande resultado.

“A gente tem que pensar passo a passo. Não é porque vencemos o líder que somos o melhor time do Brasileiro agora, e se perdermos lá na frente não seremos o pior time”, disse o experiente volante.

O objetivo, segundo Arão, é continuar trabalhando para buscar a tão sonhada consistência. Ele ressaltou a importância da evolução constante nos treinos e nos jogos.

“Temos que ter calma e continuar evoluindo. A cada jogo que passa, a cada treino, a gente está construindo algo melhor. Então, se a gente continuar com esse pensamento de melhorar cada vez mais […], com certeza estaremos onde o Santos merece estar, que é na parte de cima da tabela”, completou.

Jogadores do Santos fazem treino regenerativo

A reapresentação do elenco santista ocorreu também nesta quinta-feira (17) no CT Rei Pelé. Os titulares da vitória contra o Flamengo, por exemplo, fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os demais atletas, incluindo o próprio Willian Arão, treinaram normalmente no gramado. O time, assim, já iniciou a preparação para o duelo de sábado (19) pelo Brasileirão.

Para o jogo contra o Mirassol, o técnico Cleber Xavier terá importantes reforços. O lateral JP Chermont e os meias João Schmidt e Rollheiser retornam à equipe. A tendência, inclusive, é que Rollheiser reassuma uma vaga no time titular. O treinador, enfim, definirá a escalação final no treino desta sexta-feira (18).

