Na despedida de Arias, Cruzeiro vence o Fluminense no Maracanã e é líder do Brasileirão - (crédito: Foto: Rodrigo Ferreira /Cruzeiro)

No que era a despedida de Arias e o retorno do Fluminense ao Brasil após o quarto lugar no Mundial de Clubes, a festa no Maracanã foi do Cruzeiro. Nesta quinta-feira (17/7), pela 14ª rodada do Brasileirão, a Raposa foi efetiva, venceu por 2 a 0 e chegou à liderança isolada do torneio. A vitória, aliás, encerra um jejum de 17 anos sem triunfos do Cruzeiro contra o Flu no Maracanã. No Rio de Janeiro, o tabu já durava 13 temporadas.

Os gols mineiros foram de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos no primeiro tempo. O zagueiro fez seu primeiro gol pelo Cruzeiro, enquanto o centroavante ampliou a liderança na artilharia do Brasileirão, agora com 13 gols. Matheus Pereira foi o autor das duas assistências.

Primeiro tempo

O Fluminense começou o jogo sob apoio do torcedor, o que fez com que o time dominasse as ações. Ficou cerca de 65% do tempo com a bola, finalizando algumas jogadas. No entanto, a mira não estava em dia: Cássio mal precisava trabalhar. E, após vacilo de Martinelli, o Cruzeiro abriu o placar.

O volante perdeu para Matheus Pereira na meia-lua e o camisa 10 soltou o pé, obrigando Fábio a praticar um milagre no Maracanã. Na cobrança de escanteio, porém, a zaga cochilou, e Fabrício Bruno subiu livre para testar para baixo e fazer 1 a 0, aos 29′, anotando seu primeiro gol com a camisa celeste. Matheus Pereira estava mesmo “on fire”. Após ser o assistente para o gol de Fabrício, ele também serviu Kaio Jorge no segundo gol. Aos 34′, de maneira relâmpago, o Cruzeiro fez 2 a 0 após lindo contra-ataque e passe açucarado do camisa 10 para o centroavante.

Segundo tempo

O Fluminense voltou com Kevin Serna no lugar de Nonato, se lançando mais para o ataque. Não à toa, a etapa final foi praticamente toda de pressão tricolor. No entanto, o time exagerava nos cruzamentos à área, já que o Cruzeiro fechava conscientemente o meio-campo, buscando não dar espaço a Arias.

Em um momento de blitz, o Flu obrigou Cássio a realizar duas defesas no mesmo lance. Posteriormente, Kevin Serna acertou o travessão, perdendo boa oportunidade. Renato mantinha o Fluminense em cima, promovendo entradas de atacantes, como Keno e Everaldo. Renê e Lima também entraram.

Lima, aliás, também mandou bola no travessão. Arias fez tabela espetacular com Serna, que cruzou. O ponta testou firme, no contrapé de Cássio, mas foi parar na trave. Ainda deu tempo de Freytes – já nos acréscimos – acertar a trave esquerda. O time de Leonardo Jardim, porém, soube se defender, segurando o resultado e, consequentemente, a ponta da tabela e o fim de um jejum de 17 anos.

Próximos passos de Fluminense e Cruzeiro

Com a vitória, o Cruzeiro é o líder disparado do Brasileirão, com 30 pontos, ainda que com um jogo a mais em relação ao Flamengo, um dos vice-líderes. O Fluminense desperdiça chance de subir na tabela e fica na sétima posição, com 20 pontos.

O Flu, aliás, tem uma importante sequência pela frente. Encara o clássico com o Flamengo já neste domingo (20/7), às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. Depois, novamente no Maracanã, enfrenta o Palmeiras, na quarta (23/7). Por fim, visita o São Paulo, no outro domingo (27), antes de pegar o Inter pela Copa do Brasil.

Quem também tem três compromissos pelo Brasileirão antes de atuar pela Copa do Brasil é o próprio Cruzeiro. Primeiro, recebe o Juventude, no domingo, às 16h, no Mineirão. Depois, então, viaja a SP, onde encara o Corinthians, na quarta. No outro domingo, volta a jogar em Minas, desta vez para enfrentar o Ceará. Já na Copa do Brasil o rival é o CRB, em jogo das oitavas de final.

FLUMINENSE 0 x 2 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro 2025 – 14ª rodada

Data e Hora: 17/07/2025, às 19h30 (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 45.681 torcedores

Gols: Fabrício Bruno, 29’/1ºT (0-1); Kaio Jorge, 34’/1ºT (0-2)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê, 29’/2ºT); Martinelli (Lima, 29’/2ºT), Hércules e Nonato (Serna, intervalo); Soteldo (Keno, 20’/2ºT), Arias e Cano (Eve, 20’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

CRUZEIRO: Cássio; Fágner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates (William, 17’/2ºT); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan Jesus, 43’/2ºT) e Matheus Pereira (Eduardo, 33’/2ºT); Wanderson (Marquinhos, 33’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 43’/2ºT) . Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Braúlio da Silva Machado (SC)

Cartões Amarelos: Martinelli (FLU); Cássio, Marquinhos (CRU)

