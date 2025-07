Polícia contesta Sport sobre invasão e lamenta que clube tenha ‘permitido’ a entrada de torcedores

Torcedores pressionaram o portão para entrar no CT do Sport - (crédito: Foto: Reprodução)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) se pronunciou novamente sobre as invasões no CT do Sport, que ocorreram na última quarta-feira (16). Essa é a segunda nota do órgão sobre o assunto e veio a público horas depois da coletiva de imprensa do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Ademar Rogueira.

O dirigente criticou o posicionamento inicial da PMPE, que apontava que o ato ocorria de maneira pacífica. De acordo com Rogueira, a polícia não estava presente na hora da invasão e alegou que não houve violência na ocasião.

“Houve a invasão e a polícia chega depois da invasão. Então, assim, a polícia relatar que não houve atos de violência, isso é absurdo, chega a ser grave a afirmação, porque o clube foi invadido, o clube foi depredado, houve o dano ao patrimônio do clube, e a polícia se manteve sempre ausente desse confronto”, relatou o dirigente.

Em sua resposta, a PM informou que o Sport não solicitou qualquer intervenção policial, com a segurança do local sendo de responsabilidade do clube. Outro ponto apontado pelo órgão é que o Leão ainda não registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Por fim, a PMPE lamentou que o Sport tenha permitido a entrada dos torcedores no CT.

O Sport negou que tenha liberado o acesso dos torcedores e alegou que as imagens mostram os invasores forçando o portão de entrada. O clube também informou que não realizou o boletim de ocorrência porque está tentando identificar os autores da invasão através das gravações. O clube irá se reunir com o Ministério Público nesta sexta (18), onde pedirá a abertura do inquérito.

