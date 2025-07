Kaio Jorge admite propostas mas avisa: ‘Diretoria sabe o momento de agir’

O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge, admitiu o assédio de outros clubes. Em entrevista nesta quinta-feira (17), logo após a vitória do seu time sobre o Fluminense no Maracanã, o atacante do Cruzeiro confirmou ter recebido sondagens nesta janela de transferências. Contudo, ele se mostrou tranquilo e deixou a decisão sobre seu futuro com a diretoria. O clube, por sua vez, já estipulou um alto valor para negociá-lo, impulsionado pelos 12 gols do jogador.

Apesar do interesse de times europeus, o centroavante demonstrou muita tranquilidade. Ele, então, transferiu toda a responsabilidade da decisão para a diretoria do Cruzeiro. Sobre as procuras que recebeu, o jogador foi bastante direto e sereno em sua resposta.

“Chegaram algumas coisas, mas a diretoria do clube está bem tranquila e sabe o momento certo de agir”, disse Kaio Jorge.

Cruzeiro define preço por Kaio Jorge

Até o momento, o Cruzeiro ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atacante. No entanto, clubes importantes da Europa já buscaram informações sobre sua situação. O Zenit, da Rússia, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por exemplo, fizeram sondagens recentes. O time mineiro, contudo, não pretende facilitar uma futura negociação pelo seu camisa 9.

A diretoria do Cruzeiro, de fato, já definiu o preço para começar a conversar. O clube não cogita vender Kaio Jorge por um valor considerado baixo. A pedida inicial da Raposa é de, no mínimo, 25 milhões de euros. O montante, inclusive, equivale a cerca de R$ 157 milhões na cotação atual do mercado.

O clube mineiro, por fim, tem uma posição bastante confortável na negociação. Kaio Jorge possui um contrato longo, com validade até o ano de 2029. Ele foi comprado da Juventus, da Itália, no ano passado com grande expectativa. A ótima fase e o vínculo longo, em suma, dão ao Cruzeiro total controle da situação.

