Jardim cita evolução tática do Cruzeiro em vitória: ???Postura mais equilibrada’

O Cruzeiro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao fim da 14ª rodada, nesta quinta-feira (17), depois de vencer o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 0. De acordo com a análise do técnico da equipe mineira, Leonardo Jardim, o cenário que mais lhe agradou foi a evolução tática desde a sua chegada ao analisar a performance da equipe no triunfo.

“Em relação ao jogo eu acho que o jogo divide-se em duas partes, uma primeira parte em que fomos nós que criamos as melhores oportunidades do jogo, com uma ou duas boas intervenções do Fábio, o goleiro do Fluminense, temos com 2 a 0”, detalhou o comandante.

E na segunda parte, pela qualidade do Fluminense, a perder 2 a 0 em casa, teve uma reação. Nós tivemos uma postura mais defensiva e mais equilibrada do que o habitual, mas conseguimos, com mérito, porque houve algum volume de jogo. Mas em termos de situações críticas houve uma bola que bateu na trave e houve uma boa defesa do Cássio”, acrescentou o treinador português.

Virtudes para a vitória do Cruzeiro

Em seguida, Leonardo Jardim citou atrelou a construção do resultado positivo a dois aspectos. No caso, a eficácia que o time apresentou quando foi necessário realizar as transições ofensivas, além da atuação segura defensiva da Raposa.

“Eu falei com os jogadores que o Fluminense tinha duas formas de abordar o jogo. Uma forma era, se nós pressionássemos mais altos, eles iam jogar o futebol mais direto, e nós tínhamos que ter atenção às nossas costas. E a outra, se estávamos muito baixos, eles iam fazer um futebol muito mais apoiado e circulado de um lado e do outro. Mas também tínhamos que sair em transição”, indicou o técnico.

“O segundo gol é exemplo disso, nós estávamos bem posicionados, mesmo baixos, conseguimos fazer uma boa transição, e acabamos fazendo 2 a 0. O primeiro gol também é através de uma organização ofensiva, em que tivemos algum tempo com a bola, circulamos de um lado e do outro, achamos o Matheus (Pereira) por dentro”, acrescentou o profissional português.

Cenário estratégico se torna marca da Raposa

Outra situação que o treinador destacou é a inteligência estratégica como um aspecto primordial para o Cruzeiro.

“Mas eu acho que a nossa equipe, e uma boa equipa, eu acredito que uma equipa tem que jogar nas várias fases do jogo. Nas várias fases do jogo, muitas vezes tem que jogar em transição, outras vezes tem que jogar no futebol mais apoiado. Há três dias atrás fizemos um gol com o Grêmio, tivemos dois minutos com a posse de bola e circulámos e circulámos, e quando o Romero encontrou por dentro o passe no Kaio.“, citou Jardim

“Mas dos dois momentos a gente tem que saber que mesmo defendendo baixo pode-se atacar, e mesmo defendendo alto, recuperando a bola, também pode-se atacar. Por isso temos que saber dar resposta às duas situações que é o futebol. Eu não acredito numa equipa que não seja versátil, numa equipa que não tenha a capacidade de analisar os momentos do jogo e dar resposta. Porque mesmo no próprio jogo a gente tem vários momentos”, adicionou o comandante.

Boa fase de Kaio Jorge pelo Cruzeiro

Um dos principais temas que o treinador português abordou foi o bom momento pelo que Kaio Jorge passa na Raposa. Na vitória sobre o Fluminense, o atacante marcou o segundo gol e alcançou o 12º gol no torneio em 14 rodadas.

“Bem, em primeiro lugar, eu não gosto muito de individualizar. Eu já disse, quando o coletivo está bem, as individualidades acabam por aparecer. O Kaio é um atacante, vive de gols. Em termos estratégicos, foi um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criamos de jogo. O jogador, às vezes há um jogador que tem qualidade, mas não se enquadra bem no modelo de jogo. O Kaio enquadrou-se bem e também é um modelo que ele está como o peixe na água para jogar. E com a sua qualidade tem feito os gols”, finalizou o técnico.

A Raposa volta a campo para enfrentar o Juventude, às 16h, no Mineirão, no próximo domingo (20), e terá o desafio de manter a liderança do Campeonato Brasileiro.

