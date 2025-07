Fora dos planos do Botafogo, Diego Hernández é emprestado ao Remo

Nesta quinta-feira (17), o Botafogo acertou o empréstimo do meia-atacante Diego Hernández. O jogador uruguaio, que estava completamente fora dos planos do clube, defenderá o Remo. Ele, inclusive, viaja para a cidade de Belém já nesta sexta-feira (18) para assinar o contrato. Este, portanto, será o terceiro empréstimo consecutivo do atleta de 25 anos.

O jogador, de fato, não conseguiu se firmar no Glorioso desde sua chegada. Desde o segundo semestre de 2024, por exemplo, o clube o emprestou seguidamente. Inicialmente, o uruguaio defendeu o León, do futebol mexicano. Já no início deste ano, ele foi cedido ao Everton, do Chile, onde disputou 13 jogos.

Diego Hernández foi contratado pelo Botafogo no ano de 2023. Na época, o clube pagou cerca de R$ 10 milhões por seu passe. Pelo time alvinegro, contudo, ele disputou apenas 24 partidas. O jogador ainda tem um contrato longo com o time carioca, com validade até o final de 2026.

O novo empréstimo, em resumo, foi a solução encontrada pelo clube para o atleta. Ele pode atuar como meia ou ponta, mas não teria espaço no elenco atual. No Remo, por sua vez, ele terá a chance de jogar com mais frequência. A expectativa, enfim, é que ele possa se destacar novamente no futebol brasileiro.

