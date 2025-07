Fluminense goleia o Corinthians e segue vivo no Brasileiro Sub-20

O Fluminense conquistou uma vitória fundamental e convincente no Brasileiro Sub-20. O time goleou o Corinthians por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (17). Com dois gols do atacante Kelvin, a equipe tricolor dominou completamente o jogo. O resultado, portanto, mantém o time vivo na briga pela classificação. Em contrapartida, o Corinthians deu adeus definitivo às suas chances no torneio.

O jogo

A vitória do Fluminense começou a ser construída desde o primeiro tempo. O time, de fato, dominou as ações desde os minutos iniciais da partida. O atacante Kelvin abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo. Já no final da etapa, o meia Isaque ampliou ao marcar no rebote de uma cobrança de pênalti.

No início do segundo tempo, o Corinthians chegou a esboçar uma pequena reação. A equipe paulista, logo aos oito minutos, diminuiu o placar em uma cobrança de pênalti. A resposta do Fluminense, contudo, foi imediata e absolutamente fulminante. Vagno e Kelvin, em um intervalo de apenas dois minutos, marcaram mais dois gols para o Tricolor.

O grande nome da partida, sem qualquer dúvida, foi o atacante Kelvin. O camisa 9 tricolor teve uma verdadeira atuação de gala no estádio em Bangu. Ele, por exemplo, marcou o primeiro e o último gol da goleada de sua equipe. Sua movimentação e seu faro de gol, assim, foram totalmente decisivos para a importante vitória.

Com o resultado, enfim, o Fluminense sobe para a nona posição na tabela. O time chega aos 26 pontos e fica a apenas três do G-8, a zona de classificação. A equipe, portanto, segue com chances reais de avançar de fase na competição. O Corinthians, por sua vez, estaciona nos 19 pontos e não tem mais possibilidades.

