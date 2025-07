Renato indica Fluminense sem foco e aborda saída de ??rias: ???Temos que continuar???

A despedida de Árias no Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, teve sabor amargo. Afinal, o time carioca sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. De acordo com o técnico Renato Gaúcho, o Tricolor das Laranjeiras pecou pela falta de atenção, especialmente na primeira etapa do duelo.

“Nós assistimos ao Cruzeiro jogar no primeiro tempo. Eu alertei a eles antes do jogo, que enfrentaríamos outra equipe que briga pelo título brasileiro. Infelizmente, não entramos focados da maneira que estávamos nos Estados Unidos. Eles fizeram dois gols merecidamente”, explicou o comandante do Fluminense.

Posteriormente, o treinador frisou que o Tricolor das Laranjeiras teve uma mudança de postura e cresceu de rendimento na etapa complementar.

“No segundo tempo, acordamos, fiz uma modificação. Melhoramos, criamos, mas não conseguimos fazer o gol. Precisávamos de um gol, o segundo naturalmente sairia. O Cruzeiro se defendeu, entregou a bola, mas faltou tranquilidade para finalizar e marcar. Foram dois tempos distintos, mas eles foram letais”, apontou Renato Gaúcho.

Erros defensivos do Fluminense nos dois gols

Segundo a análise do treinador, o Tricolor das Laranjeiras teve rendimento defensivo negativo, com erros cruciais para a derrota.

“Falhamos nos dois gols. Falo que os detalhes fazem a diferença, e hoje foi assim. A equipe entrou sem concentração. E foram avisados que o Cruzeiro faz muitos gols no primeiro tempo, que entram com intensidade. No segundo tempo, todos voltaram focados e melhoraram. Não temos que esperar tomar gols para reagir. No Mundial, estávamos focados desde o começo, por isso sofríamos pouco”, justificou o comandante.

A respeito Kevin Serna, Renato sinaliza que o atacante vem sendo útil e que continuará recebendo chances pela resposta positiva. Contudo, o técnico deu um alerta ao empresário do atleta que tentou forçar uma vaga entre os 11 iniciais com declarações na mídia.

“Os jogadores têm um contrato, são empregados do clube e não há cláusula de que devem ser titulares. Ele tem nos ajudado sempre que é chamado. Tenho um grupo, dou atenção e oportunidade para todos. O problema de alguns empresários é que acham que trabalham com um Messi. Não vão mudar minha cabeça. E tem empresários que, quando cobrados, desmentem. Não vou atacar individualmente algum empresário, mas aviso no geral: ‘Fiquem calados, no Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, terão a resposta à altura. Agora, só estou mandando o recado'”, finalizou o técnico do Fluminense.

Despedida de Árias

Ao ser questionado sobre a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra, Renato considera que o novo desafio na carreira ocorreu pela sua dedicação em sua passagem no Fluminense. Além do destaque que construiu em seu período no time, mas que será necessário se ambientar essa nova realidade, com a ausência do colombiano.

“O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, um dos ídolos da torcida. Vinha jogando bem e nos ajudando em todos os jogos. São coisas da vida. Ele é profissional, teve essa proposta, conversou e trocou ideias com o presidente. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. Ele quis ir. Quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre atrás dele. Tem todo o nosso carinho. Merecidamente, ganhou a festa do torcedor hoje. Desejamos todo o sucesso para ele. Temos que continuar. A vida segue. Agora, tenho que arrumar outro para jogar na posição. Vai ser difícil, mas vou buscar dar oportunidades para ver quem se adapta melhor”, comentou o técnico.

O Tricolor das Laranjeiras retornará a campo para enfrentar o seu arquirrival, o Flamengo, no próximo domingo (20). O clássico, aliás, ocorrerá, às 19h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

