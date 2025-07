Hulk destaca entrega do Atlético em meio a desgaste da viagem para a Colômbia

O Atlético conseguiu a única vitória brasileira na fase de playoff da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (17), o Galo, que jogou boa parte do jogo com um a menos, bateu o Bucaramanga pelo placar mínimo e largou na frente por uma vaga nas oitavas de final.

Hulk marcou o gol da vitória alvinegra na Colômbia. O atacante comentou sobre os desgastes que a equipe enfrentou desde a partida em Salvador, contra o Bahia, até a chegada em Bucaramanga. Além disso, o jogador revelou que alguns companheiros enfrentaram enfermidades nesse período.

“A gente veio de um jogo desgastante, muitos jogadores estavam meio gripados nos últimos três ou quatro dias. Inúmeras dificuldades, mas conseguimos jogar como equipe”, ressaltou.

O Atlético passou por dificuldades ao longo da partida. No primeiro tempo, viu o adversário tomar mais conta do jogo. No segundo, teve Alan Franco expulso nos minutos iniciais. Para Hulk, o time soube sofrer da maneira certa e se entregou o suficiente para conseguir a vitória.

“Soubemos sofrer na hora de sofrer, mas o mais importante é nunca se entregar e sempre buscar nosso objetivo, que era sair daqui com essa vitória, graças a Deus, conseguimos”, pontuou.

