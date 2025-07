Cuca ressalta comportamento do Atlético com dez para buscar a vitória na Sul-Americana

Cuca ficou surpreso com reação do Galo após a expulsão - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético sofreu, mas conseguiu voltar da Colômbia com a vitória. Na noite desta quinta-feira (17), o Galo conseguiu superar o jogo complicado e a expulsão no começo da segunda etapa para vencer o Bucaramanga por 1 a 0, no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana.

O técnico Cuca não escondeu que a equipe passou por dificuldades ao longo da partida, principalmente no primeiro tempo. O treinador pontuou que o Galo não conseguiu ter uma boa leitura do jogo nos minutos iniciais e que deixou espaços para os colombianos criarem suas oportunidades.

“Um jogo que estava muito difícil de entender a partida no começo. Nós tivemos essa dificuldade, o adversário veio marcando muito forte na frente, já acostumado com tudo. Nos trouxe muitos problemas no primeiro tempo, principalmente quando a gente perdia a bola e cedíamos o ataque. Tínhamos um meio de campo que havia um buraco e por ali eles criaram algumas oportunidades”, afirmou.

No começo do segundo tempo, o Atlético ficou com dez em campo, já que Alan Franco recebeu o segundo amarelo. Para o treinador, a grande virada de jogo foi aí, quando o time conseguiu se organizar, mesmo em desvantagem numérica, e segurou as investidas do adversário, chegando ao gol da vitória em um contra-ataque.

“O Franco acabou tomando o segundo amarelo, a gente sabia que ele tinha, mas não dava para fazer a substituição. Acabamos ficando em um a menos e, por incrível que pareça, neste momento a equipe se acertou melhor em campo, sofreu menos, não deu mais contra-ataques ao adversário. Em uma jogada que a gente teve o contra-ataque acabamos sofrendo o pênalti e fazendo o gol que nos deu a vitória. Fomos resilientes, soubemos sofrer, o que é normal com um jogador a menos”, ressaltou.

Problemas no clube

Nesta semana, o Galo teve dias tumultuados nos bastidores. Os jogadores receberam os direitos de imagem, que estavam atrasos há mais de uma semana. Em campo, o time perdeu Rubens e Fausto Vera, que devem ser negociados. Cuca mostrou que tinha muito o que reclamar, mas preferiu evitar mais divisões e pregar por unidade dentro do Alvinegro.

“Eu podia vir aqui e falar um monte de coisa, que com certeza nenhuma delas iria ser benéfica ao Atlético. Neste momento que a gente vive, com essa dificuldade, a gente tem que unificar, não pode ter dois ou três atléticos. Ou a comissão técnica reclamando, a diretoria, o torcedor. Nós somos um só, na vitória ou na derrota, na luta que o próprio hino fala. Então a gente tem controlado, feito a gestão da melhor forma possível. Perdemos um jogador que lógico que faz falta, mas não adianta ficar reclamando. Se perdeu é porque teve um motivo. Então não posso ir contra os diretores e acabar dividindo o clube”, enfatizou.

