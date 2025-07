Corinthians atrasa primeira parcela na CNRD e corre risco de transfer ban

O Corinthians não efetuou o pagamento da primeira parcela do plano de R$ 76 milhões firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e agora corre contra o tempo para evitar a aplicação de um transfer ban, medida que impediria o clube de registrar novos jogadores.

O acordo, homologado em abril deste ano, estabelece um calendário de pagamentos trimestrais ao longo de seis anos, com o objetivo de quitar dívidas com clubes, atletas e empresários. A primeira parcela, no valor de R$ 4,2 milhões, venceu na última quinta-feira (17).

Apesar do atraso, o Corinthians ainda acredita estar dentro do prazo legal. Segundo o que consta no próprio acordo com a CNRD, o clube tem cinco dias corridos após o vencimento para apresentar comprovantes de pagamento. Ou seja, o risco imediato de punição pode ser afastado caso o valor seja quitado dentro deste período e devidamente comprovado.

O não pagamento da parcela pode levar à imposição de transfer ban, ou seja, a proibição de registrar novos jogadores. No entanto, essa penalidade só seria efetivada após o prazo de cinco dias sem a devida comprovação de quitação. Além disso, caso o Corinthians sofra a sanção, ela pode ser revertida com a regularização do pagamento, ao menos na primeira infração.

Contudo, o acordo também estabelece que reiterados atrasos poderão acarretar punições mais severas, como um transfer ban de seis meses, sem possibilidade de reversão imediata mediante pagamento. É esse cenário que preocupa a diretoria alvinegra.

O Cuiabá é o principal credor do plano, com R$ 18 milhões a receber, oriundos de negociações passadas entre os clubes. Outros valores estão distribuídos entre diferentes partes, incluindo jogadores e representantes.

Como o Corinthians pretende pagar a dívida

O plano prevê ainda que, de cada parcela paga pelo Corinthians, 80% do valor estará sendo destinado ao credor principal e 20% para o pagamento dos honorários advocatícios. Além disso, o valor mínimo das parcelas aumenta com o passar do tempo, pressionando o clube a manter sua saúde financeira estável.

A situação financeira do Corinthians segue delicada, com cobranças de credores em alta e pressão por reforços em meio à disputa do Campeonato Brasileiro. Caso não resolva o impasse rapidamente, o clube pode ter sua movimentação no mercado prejudicada, num momento em que o técnico Dorival Júnior já pediu publicamente quatro reforços para o elenco.

A expectativa interna é encontrar uma solução até o fim da semana e evitar maiores problemas com a CNRD. A diretoria segue em busca de recursos para garantir o cumprimento do acordo e manter o clube em situação regular para futuras contratações.

