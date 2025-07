‘Mimo’ da Beija-Flor, Numanice e tradição mantida: bastidores do aniversário de Vini Jr

Astro do Real Madrid, Vini Jr celebrará os 25 anos em grande estilo com dois dias de festas em um sítio do Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Os preparativos para a comemoração dos 25 anos de Vinícius Júnior mobilizam uma operação digna de grandes festivais. Marcado para sábado (19) e domingo (20) no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro, o evento terá como uma escultura gigante da cabeça de Vini Jr. como um de seus destaques. Trata-se de um presente criado especialmente pela Beija-Flor de Nilópolis — atual campeã do carnaval carioca. Além disso, contará com show de Ludmilla.

A escultura da Beija-Flor se fez possível por intermédio de Gabriel David e contou com apuração do Portal Leo Dias. O ‘mimo’ ficará como elemento central da ambientação para simbolizar o vínculo do atacante com a cultura popular brasileira. Ele, aliás, mantém uma espécie de tradição de sempre levar efeitos juninos em seus aniversários.

Megaeventos fazem parte do portfólio do atacante, reconhecido por investir em festas luxuosas de aniversário. Em 2024, por exemplo, o jogador organizou uma comemoração de três dias em múltiplos locais do Rio. Além do habitual show da amiga Ludmilla e de Léo Santana, o evento ainda contou com a presença de Kim Kardashian.

Vini Jr. segue modelo de festival

Inspirada em festivais internacionais, a celebração terá seis palcos à disposição e atrações musicais diversas — com gêneros do funk ao trap. Ludmilla, amiga pessoal do aniversariante, está confirmada como a principal atração do evento. De acordo com apuração da ISTOÉ, os convidados poderão circular pelos espaços temáticos usando abadás personalizados, os quais foram entregues previamente em São Paulo.

Vini, aliás, estará na capital paulista nesta quinta-feira (18), véspera de evento de aniversário. Isso porque o atacante está confirmado como padrinho do casamento de Éder Militão com Tainá Castro, marcado para esta tarde. A festa terá duração de 12 horas e boa parte dos convidados também marcarão presença no aniversário do jovem.

Convidados com acesso controlado

A equipe organizadora divulgou previamente a proibição do uso de celulares durante o evento de Vinicius. Para isso, os profissionais escalaram funcionários para recolherem os aparelhos na entrada, com devolução prevista apenas na saída. Apenas o aniversariante, seus familiares e membros do círculo mais íntimo terão autorização para transitar com smartphones pelo local.

Uma equipe formada por modelos ficará responsável por catalogar e guardar os dispositivos, garantindo que nenhum registro não autorizado seja divulgado. A produção contratou cerca de 200 profissionais, que atuarão em diversas frentes, desde a montagem até o atendimento direto aos convidados.

Buffet multicultural e ambientação

O cardápio, preparado diretamente no sítio, oferecerá opções de pratos e bebidas típicas de diferentes países. Segundo o Extra, o evento contará com ambientações temáticas de acordo com cada cozinha e visa ampliar a experiência cultural dos participantes.

A Beija-Flor também assina outros elementos decorativos, que remetem ao estilo carnavalesco do evento. A previsão de custo por pessoa gira em torno de R$ 500, considerando alimentação, estrutura e entretenimento oferecido ao longo dos dois dias de festa.