Arias se despede do Fluminense sob aplausos da torcida no Maracanã

Arias em ação em seu último jogo com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Ídolo da torcida, Jhon Arias encerrou sua passagem pelo Fluminense, nesta quinta-feira (17), no revés por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, com a venda para o Wolverhampton, da Inglaterra, o colombiano fez sua última partida e após o apito final acenou para os tricolores, sob muitos aplausos no Rio de Janeiro.

Os telões do estádio também homenagearam o jogador, que saiu do Independiente Santa Fe para fazer história com a camisa tricolor e conquistar títulos importantes. Entre eles, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Parte da torcida também xingou o presidente Mário Bittencourt por causa da venda.

No gramado, a família do colombiano também esteve presente. Ao longo dos 90 minutos, o atleta até tentou fazer com que o Fluminense estufasse a rede, mas a bola não quis entrar. Foram, ao todo, duas no travessão e uma na trave da meta do goleiro Cássio.

Embarque deve ocorrer na segunda

A transação. que está na fase de assinatura dos documentos, custará, por 90% dos direitos de Arias, 22 milhões de euros. Cerca de R$ 142 milhões na cotação atual, sendo 17 milhões fixos (R$ 110 milhões) e 5 milhões por metas a serem batidas.

Além disso, o Tricolor conseguiu incluir 10% para uma venda futura, assim como uma cláusula de preferência de compra caso o atleta retorne ao Brasil no futuro. O jogador, então, deve embarcar rumo à Inglaterra na próxima segunda-feira e até tentou ficar à disposição para os jogos contra Flamengo e Palmeiras, porém o Wolverhampton reiterou estar em pré-temporada. Por fim, o Fluminense retorna a campo para enfrentar o seu arquirrival, o Flamengo, no próximo domingo (20). O clássico, aliás, ocorrerá, às 19h30, de Brasília, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.