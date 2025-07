Alvo do Botafogo, Gonçalo Borges acerta com o Feyenoord, da Holanda

Gonçalo Borges em ação com a camisa do Porto, de Portugal - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Alvo do Botafogo nesta janela de transferência, Gonçalo Borges preferiu permanecer no futebol europeu e não será reforço do clube carioca. Afinal, o atacante do Porto aceitou uma proposta do Feyenoord, da Holanda, com o intuito de ficar mais próximo da família em sua primeira experiência longe de Portugal. A informação é do jornal português ‘O Jogo’.

O Botafogo até chegou a um acordo financeiro com o clube português, entretanto a negociação não ocorreu por opção do próprio jogador e de seu estafe.

Ainda de acordo com a imprensa portuguesa, a transferência para o Feyenoord girará em torno de nove milhões de euros fixos (cerca de R$ 58,1 milhões), com mais dois milhões de euros (quase R$ 13 milhões) por metas.

Diante disso, o Botafogo segue no mercado e busca um ponta pela direita para aumentar o leque de opções do sistema ofensivo. Vale lembrar que um dos principais nomes do setor ofensivo deixou a equipe: Igor Jesus acertou sua ida ao Nottingham Forest-ING, junto do zagueiro Jair.

Para o setor de meio-campo, o clube encaminhou a contratação de Danilo, volante do Nottingham Forest. As informações, publicadas pelo portal “ge”, indicam um acordo próximo de 22 milhões de euros (R$ 142 milhões).

O negócio, de fato, envolve valores bastante expressivos para o clube de John Textor. A quantia citada ainda inclui bônus por metas e um montante fixo a ser pago.

